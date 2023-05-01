Коли на початку року Акіо Тойода залишив Toyota, ентузіасти були стурбовані тим, що нове керівництво загальмує модельний ряд Gazoo Racing. Але зараз стає очевидно, що спортивна лінійка буде розвиватись.

З огляду на те, що японський автовиробник вирішив інвестувати значні кошти в електромобілі, щоб наздогнати конкурентів, деякі майбутні спортивні автомобілі могли відійти на другий план. На щастя, цього не буде. Новопризначений генеральний директор і президент Кодзі Сато натякає, що лінійка GR може навіть розширитися.

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В інтерв’ю британському журналу Autocar бос Toyota сказав, що «бренд Gazoo буде визнаний у майбутньому – і, можливо, ми зможемо навіть пришвидшити це». Далі він сказав, що Акіо Тойода, який зараз є головою автовиробника, «має набагато більше часу для розробки автомобілів» для підрозділу Gazoo Racing, який він заснував ще у 2007 році.

Природно, він відмовився вдаватися в подробиці про те, що може вийти після GR Yaris, GR Corolla, GR 86 і GR Supra. Минуло багато часу з того часу, як ми востаннє щось чули про гіперкар, оскільки востаннє Toyota згадувала про GR Super Sport у вересні 2021 року. На той момент ще не було рішення про запуск у виробництво електрифікованої машини потужністю понад 1000 кінських сил. Ми також терпляче чекаємо GRMN Supra, про яку давно ходять чутки, але вона все ще не представлена після багатьох років спекуляцій.

Що стосується автомобіля, зображеного тут, це офіційний концепт від Toyota. Він отримав назву «Sports EV» і був показаний наприкінці 2021 року як повністю електричний двомісний родстер. Людям не знадобилося багато часу, щоб припустити, що «прокатний 2-місний автомобіль» є духовним наступником EV MR2. Захоплююча концепція була представлена в той же день, що й електрична заміна Lexus LFA, що свідчить про те, що Toyota розширить свій асортимент в епоху нульових викидів.

Якщо спортивний електромобіль побачить світло в день виробництва, він буде битися з нещодавно представленим MG Cyberster і наступним поколінням Porsche Boxster/Cayman, які вийдуть виключно як електромобілі у 2025 році. Через рік Alpine представить свій повністю електричний A110, розроблений спільно з Lotus.