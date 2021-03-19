Мощный безнаддувной мотор генерирует 850 лошадиных сил мощности и раскручивается до 9000 оборотов. Сам автомобиль весит всего 1049 килограммов.

От появления первого автомобиля итальянской марки – Pagani Zonda, до выхода версии Zonda R прошло 10 лет. Следующая модель – Huayra, была представлена ​​в 2011 году, поэтому вполне логично, что теперь производитель суперкаров представил Pagani Huayra R.

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Huayra R предназначен исключительно для трека. Автомобиль оснащен новым атмосферным мотором V12, который производитель называет самым мощным и легким безнаддувным двигателем. Значительная часть его инженерии происходит от формульных моторов. 198-килограммовый агрегат инженеры итальянского бренда разрабатывали более двух лет и в результате создали мотор с отдачей в 850 лошадиных сил и 750 ньютон-метров. Агрегат подключен к шестискоростной секвентальной коробке передач с гоночной муфтой и трехдисковым сцеплением. Она также достаточно легкая и весит всего 80 килограммов. А коэффициент трения в ней достигает 95%.

Трековая R-версия Huayra имеет значительно более жесткий кузов – прочность на изгиб улучшилась на 51%, а жесткость на кручение – на 16%. Трансмиссия крепится непосредственно к углепластиковой монококе и является структурным элементом. Кокпит сделан из композитов Carbo-Titanium HP62-G2 и Carbo-Triax HP62. Передний и задний трубчатые подрамники выполнены из хромомолибденовой легированной стали, за счет чего сухая масса болида составляет 1049 килограммов.

Элементы подвески выполнены из кованого алюминиевого сплава. В подвеске используются независимые двойные поперечные рычаги, винтовые пружины и адаптивные амортизаторы с электронным управлением и связью с системой активной аэродинамики. Вся амортизирующая структура и поперечная балка интегрированного каркаса безопасности работают не только на защиту пилота, но и на его удобство посадки в салон.

Фото: Pagani Huayra R / Pagani

Кованые алюминиевые колеса APP Tech укомплектованы специально разработанными сликовимы шинами Pirelli P Zero 276/675 R19 спереди и 325/705 R19 сзади. Тормозная система – Brembo CCM-R с шестипоршневыми суппортами и тормозными дисками диаметром 410 миллиметров спереди и 390 – сзади.

Активные аэродинамические элементы обеспечивают Huayra R прижимную силу в 1000 килограммов на скорости от 320 км в час. Прижимное усилие распределяется в соотношении 46:54 между передней и задней частями кузова.

Точные динамические характеристики Pagani Huayra R пока не обнародованы, однако уже есть цены, а дилеры марки готовы принимать заказы. Новинка выйдет тиражом 30 единиц. Базовая стоимость Pagani Huayra R составляет 2,6 миллиона евро. В цену включена обучающая сессия с профессиональным пилотом на трассах Северной Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока.