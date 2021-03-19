Потужний безнаддувний мотор генерує 850 кінських сил потужності і розкручується до 9000 обертів. Сам автомобіль важить лише 1049 кіло.

Від появи першого автомобіля італійської марки – Pagani Zonda, до виходу версії Zonda R минуло 10 років. Наступна модель – Huayra, була представлена у 2011 році, тому цілком логічно, що тепер виробник суперкарів представив Pagani Huayra R.

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Huayra R призначений виключно для треку. Автомобіль оснащений новим атмосферним мотором V12, який виробник називає найпотужнішим і найлегшим безнаддувним двигуном. Значна частина його інженерії походить від формульних моторів. 198-кілограмовий агрегат інженери італійського бренду розробляли більше двох років і в результаті створили мотор з віддачею у 850 кінських сил і 750 ньютон-метрів. Агрегат під’єднаний до шестишвидкісною секвентальної коробки передач з гоночною муфтою та трьохдисковим зчепленням. Вона також досить легка і важить лише 80 кілограмів. А коефіцієнт тертя у ній досягає 95%.

Трекова R-версія Huayra має значно жорсткіший кузов – міцність на вигин покращилася на 51%, а жорсткість на кручення – на 16%. Трансмісія кріпиться безпосередньо до вуглепластикового монококу і є структурним елементом. Кокпіт зроблений з композитів Carbo-Titanium HP62-G2 і Carbo-Triax HP62. Передній і задній трубчасті підрамники виконані з хромомолібденової легованої сталі, за рахунок чого суха маса боліда не перевищує 1049 кілограмів.

Елементи підвіски виконані з кованого алюмінієвого сплаву. У підвісці використовуються незалежні подвійні поперечні важелі, гвинтові пружини і адаптивні амортизатори з електронним управлінням і зв'язком з системою активної аеродинаміки. Вся амортизуюча структура і поперечна балка інтегрованого каркаса безпеки працюють не тільки на захист пілота, але і на його зручність посадки в салон.

Фото: Pagani Huayra R / Pagani

Ковані алюмінієві колеса APP Tech укомплектовані спеціально розробленими сліковими шинами Pirelli P Zero 276/675 R19 спереду і 325/705 R19 ззаду. Гальмівна система – Brembo CCM-R з шестипоршневими супортами та гальмівними дисками діаметром 410 міліметрів спереду і 390 – ззаду.

Активні аеродинамічні елементи забезпечують Huayra R притискну силу в 1000 кілограмів на швидкості від 320 кілометрів на годину. Притискне зусилля розподіляється у співвідношенні 46:54 між передньою і задньою частинами кузову.

Точні динамічні характеристики Pagani Huayra R поки не оприлюднені, однак вже є ціни а дилери марки готові приймати замовлення. Новинка вийде тиражем 30 одиниць. Базова вартість Pagani Huayra R становить 2,6 мільйона євро. В ціну включена навчальна сесія з професійним пілотом на трасах Північної Америки, Європи, Азії та Близького Сходу.