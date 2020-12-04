А новый Ford Transit Connect построят на базе Volkswagen Caddy.

Недавно заключено соглашение о сотрудничестве между Ford и Volkswagen, которое предусматривает, среди прочего, совместную разработку пикапов. Поэтому техническим донором для нового Amarok выступит Ranger. Однако о замене шильдиков речь не идет – машины будут существенно отличаться.

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На пресс-брифинге в Сиднее директор австралийского отделения Volkswagen Group Майкл Барч заявил, что две модели будут существенно различаться. "Проще говоря, мы не повторим ошибки, которую допустили Mercedes-Benz и Nissan", – добавил Барч, имея в виду историю с пикапом X-Класс.

Amarok и Ranger должны дебютировать в 2022 году. Американский производитель обеспечит немецкий пикап своим шасси и моторами – 2-литровым турбодизелем, новым трехлитровым V6, а также бензиновым V6 и гибридной установкой. Фордовские будут и коробки передач – шестиступенчатая механика и 10-скоростной автомат.