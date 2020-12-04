А новий Ford Transit Connect побудують на базі Volkswagen Caddy.

Нещодавно укладена угода про співпрацю між Ford і Volkswagen передбачає, серед іншого, спільну розробку пікапів. Тож технічним донором для нового Amarok виступить Ranger. Однак про заміну шильдиків мова не йде – машини будуть істотно відрізнятись.

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На прес-брифінгу в Сіднеї директор австралійського відділення Volkswagen Group Майкл Барч заявив, що дві моделі матимуть суттєві відмінності. “Простіше кажучи, ми не повторимо помилки, яку допустили Mercedes-Benz і Nissan”, – додав Барч, маючи на увазі історію з пікапом X-Клас.

Amarok та Ranger повинні дебютувати у 2022 році. Американський виробник забезпечить німецький пікап своїм шасі та моторами – 2-літровим турбодизелем, новим трилітровим V6, а також бензиновим V6 та гібридною установкою. Фордовськими будуть і коробки передач – шестиступінчаста механіка і 10-швидкісний автомат.