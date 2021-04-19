Пока показали переднюю часть хэтчбека в фиолетовом цвете со "световой линией" по всему передку.

Polo выпускается немецким концерном с 1975 года и стал одним из самых успешных моделей. На сегодняшний день продано около 18 миллионов единиц авто с этим названием. Виртуальная мировая премьера следующего поколения пройдет в четверг, 22 апреля, в 11 утра.

Volkswagen выпускал Polo с "вневременным" дизайном, который нельзя назвать устаревшим много лет. Новая версия Polo также продолжает эту эволюцию, утверждают в "Фольксвагене". Эскизы, демонстрирующие новые световые полосы и светодиодные фары в передней решетке, создают первоначальное впечатление о ее дизайне.

Всю информацию обещают обнародовать 22 апреля, в 11 утра на специальной странице.

Однако эксперты предсказывают, что моторная линейка будет идентична модели SEAT Ibiza 2021 года. Также возможно, что одновременно с "гражданскими" моделями будет представлен Polo GTI.