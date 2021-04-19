Поки що показали передню частину хетчбека у фіолетовому кольорі зі "світловою лінією" по всьому передку.

Polo випускається німецьким концерном з 1975 року і став однією з найуспішніших моделей. На сьогодні продано близько 18 мільйонів одиниць авто з цією назвою. Віртуальна світова прем’єра наступного покоління пройде у четвер, 22 квітня, об 11 ранку.

Volkswagen випускав Polo з "позачасовим" дизайном, який не можна назвати застарілим через багато років. Нова версія Polo також продовжує цю еволюцію, стверджують у "Фольксвагені". Ескізи, що демонструють нові світлові смуги та світлодіодні фари в передній решітці, створюють початкове враження про її дизайн.

Всю інформацію обіцяють оприлюднити 22 квітня, об 11 ранку на спеціальній сторінці.

Однак експерти пророкують, що моторна лінійка буде ідентична моделі SEAT Ibiza 2021 року. Також можливо, що одночасно з "цивільними" моделями буде представлений Polo GTI.