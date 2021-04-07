Хетчбек та компактний кросовер повністю розкриються 15 квітня.

Оновлені Ibiza та Arona отримають нову передню панель, яка надасть їм бульш вигляду у сучасному форматі бренду. При цьому обом моделям обіцяна “революція в інтер’єрі”.

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Революційні оновлення в інтер’єрах мають означати нову інформаційно-розважальну систему з більшим сенсорним дисплеєм і, швидше за все, новий дизайн панелі приладів для її розміщення. Також очікується поява цифрової панелі приладів.

У рекламному ролику від SEAT можна побачити “обличчя” оновленого Arona, з новим бампером і парою круглих протитуманних фар під звичайними фарами.

Оновлені SEAT Ibiza та Arona також отримають бейджики з назвами, виконані у новому стилі. Рукописний шрифт до цього часу використовувався лише на моделях Leon та Ateca, а тепер іспанська марка використовуватиме його й тут.

“SEAT Ibiza стала наріжним каменем успіху бренду: за п'ять поколінь було продано близько 6 мільйонів автомобілів, тоді як SEAT Arona є чітким стовпом в лінійці, будучи другою найбільш продаваною моделлю SEAT минулого року”, – сказав Вейн Гріффітс, президент SEAT та Cupra. “Оновлення та модернізація обох моделей додає автомобілям нових властивостей, щоб забезпечити ще більш повну пропозицію, одночасно освіжаючи їх дизайн”.