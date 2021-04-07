Хэтчбек и компактный кроссовер полностью раскроются 15 апреля.

Обновленные Ibiza и Arona получат новую переднюю панель, которая придаст им более привлекательный вид в современном формате бренда. При этом обеим моделям обещана “революция в интерьере”.

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Революционные обновления в интерьерах должны означать новую информационно-развлекательную систему с большим сенсорным дисплеем и, скорее всего, новый дизайн панели приборов для ее размещения. Также ожидается появление цифровой панели приборов.

В рекламном ролике от SEAT можно увидеть “лицо” обновленного Arona, с новым бампером и парой круглых противотуманных фар под обычными фарами.

Обновленные SEAT Ibiza и Arona также получат бейджики с названиями, выполненные в новом стиле. Рукописный шрифт до сих пор использовался только на моделях Leon и Ateca, а теперь испанская марка будет использовать его и здесь.

“SEAT Ibiza стала краеугольным камнем успеха бренда: за пять поколений было продано около 6 миллионов автомобилей, тогда как SEAT Arona является четким столбом в линейке, будучи второй самой продаваемой моделью SEAT прошлого года”, – сказал Уэйн Гриффитс, президент SEAT и Cupra. “Обновление и модернизация обеих моделей добавляет автомобилям новых свойств, чтобы обеспечить еще более полное предложение, одновременно освежая их дизайн”.