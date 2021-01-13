В этом году Volkswagen Polo переживет плановое обновление в середине жизненного цикла. Компакт уже проходит дорожные испытания, а маскировка на его кузове практически отсутствует, что свидетельствует о скором дебюте.

Вместо традиционной маскировочной пленки с пестрым рисунком, тестовый Polo обклеили пленкой в цвет кузова, которая сбивает с толку, но почти ничего не скрывает.

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О масштабе изменений в обновленном Polo 2022 модельного года говорит большое количество маскировки на обоих бамперах. Оптика, прикрытая наклейками, теперь напоминает по формам Golf восьмого поколения, а также перекликается с обновленным Tiguan. Также Polo получит отретушированные решетку радиатора и решетку в бампере. На задних дверках заметны выпуклые наклейки на фонарях, которые заходят на эту деталь. Также привлекает внимание имитация выхлопных патрубков, что напоминает о Polo R Line.

Какие изменения произойдут в технической составляющей компактного хэтчбека, и будут ли они вообще – пока неизвестно. Впрочем, Volkswagen, вероятно расширит моторную линейку умеренно-гибридной силовой установкой. В салоне же могут появиться обновленная мультимедийная система и приборная панель, а список систем помощи водителю будет расширен.

Фото: тестовый мул Volkswagen Polo 2022 модельного року / Motor1