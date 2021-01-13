Цього року Volkswagen Polo переживе планове оновлення в середині життєвого циклу. Компакт вже проходить дорожні випробування, а маскування на його кузові практично відсутнє, що свідчить про скорий дебют.

Замість традиційної маскувальної плівки зі строкатим малюнком, тестовий Polo обклеїли плівкою в колір кузову, яка збиває з пантелику, але майже нічого не приховує.

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Про масштаб змін в оновленому Polo 2022 модельного року говорить велика кількість маскування на обох бамперах. Оптика, прикрита наліпками, тепер нагадує за формами Golf восьмого покоління, а також перегукується з оновленим Tiguan. Також Polo отримає відретушовані решітку радіатора та грати в бампері. На задніх дверках помітні опуклі наліпки на ліхтарях, що заходять на цю деталь. Також привертає увагу імітація вихлопних патрубків, що нагадує про Polo R Line.

Які зміни відбудуться в технічній складовій компактного хетчбека, та чи будуть вони взагалі – поки невідомо. Втім, Volkswagen, ймовірно розширить моторну лінійку помірно-гібридною силовою установкою. У салоні ж можуть з'явитися оновлена ​​мультимедійна система і приладова панель, а список систем допомоги водію буде розширений.

Фото: тестовий мул Volkswagen Polo 2022 модельного року / Motor1