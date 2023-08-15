Новое поколение Volkswagen Tiguan до сих пор фотографировали только в камуфляже, но в Словении за несколько недель до мирового дебюта его поймали полностью готовым к производству.

Tiguan попал в кадр на улицах Любляны, столицы Словении. Вероятно, автопроизводитель выбрал это публичное место для съемок пресс-материалов, о чем намекает черная камера автомобиля на заднем плане. Дороги, скорее всего, были перекрыты, но случайные прохожие могли сразу увидеть внедорожник в его полной красоте.

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На изображениях с низким разрешением виден красный Tiguan в спортивной комплектации R-Line. Кроссовер демонстрирует большие бамперы, подчеркнутые хромированными элементами, а также легкосплавные диски с двойным рисунком с пятью спицами.

Новый Tiguan третьего поколения впервые снял камуфляжную ливрею для рекламных съемок в Словении. Фото из открытых источников

Эксперты уже обратили внимание на то, что внедорожник получил полноразмерные светодиодные осветительные приборы как спереди, так и сзади. У него тонкие скульптурные линии над передними и задними крыльями, а также набор серебристых рейлингов на крыше.

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Новый Tiguan смотрится довольно большим рядом со специально переработанным автомобилем с камерой Mercedes-Benz GLE. Действительно, внедорожник имеет длину 4551 мм, что чуть больше, чем у предыдущего поколения.