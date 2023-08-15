Новое поколение Volkswagen Tiguan до сих пор фотографировали только в камуфляже, но в Словении за несколько недель до мирового дебюта его поймали полностью готовым к производству.

Tiguan попал в кадр на улицах Любляны, столицы Словении. Вероятно, автопроизводитель выбрал это публичное место для съемок пресс-материалов, о чем намекает черная камера автомобиля на заднем плане. Дороги, скорее всего, были перекрыты, но случайные прохожие могли сразу увидеть внедорожник в его полной красоте.

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На изображениях с низким разрешением виден красный Tiguan в спортивной комплектации R-Line. Кроссовер демонстрирует большие бамперы, подчеркнутые хромированными элементами, а также легкосплавные диски с двойным рисунком с пятью спицами.

Новый Tiguan третьего поколения впервые снял камуфляжную ливрею для рекламных съемок в Словении. Фото из открытых источников

Эксперты уже обратили внимание на то, что внедорожник получил полноразмерные светодиодные осветительные приборы как спереди, так и сзади. У него тонкие скульптурные линии над передними и задними крыльями, а также набор серебристых рейлингов на крыше.

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Новый Tiguan смотрится довольно большим рядом со специально переработанным автомобилем с камерой Mercedes-Benz GLE. Действительно, внедорожник имеет длину 4551 мм, что чуть больше, чем у предыдущего поколения.

Мы уже знаем, что новый Tiguan базируется на усовершенствованной версии архитектуры MQB своего предшественника. Варианты силовых агрегатов будут включать мягкий гибрид 1.5 eTSI на бензине, 2.0 TSI на бензине, 2.0 TDI на дизеле и два eHybrid PHEV. Последний будет производить 201 л.с. (150 кВт/204 л.с.) и 268 л.с. (200 кВт/272 л.с.), а значительно большая батарея емкостью 18,5 кВт/ч обеспечит запас хода только на EV около 100 км.

VW Tiguan поступит на европейский рынок в первом квартале 2024 года. Цена еще не озвучена.