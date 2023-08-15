Нове покоління Volkswagen Tiguan досі фотографували лише у камуфляжі, але у Словенії за кілька тижнів до світового дебюту його "зловили" повністю готовим до виробництва.
Tiguan потрапив у кадр на вулицях Любляни, столиці Словенії. Вочевидь, автовиробник обрав це публічне місце для зйомок прес-матеріалів, про що натякає чорна камера автомобіля на задньому плані. Дороги, імовірно, були закриті, але випадкові перехожі мали змогу відразу побачити позашляховик у його повній красі.
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На зображеннях із низькою роздільною здатністю видно червоний Tiguan у спортивній комплектації R-Line. Кросовер демонструє великі бампери, підкреслені хромованими елементами, а також легкосплавні диски з подвійним малюнком із п’ятьма спицями.
Новий Tiguan третього покоління вперше зняв камуфляжну ліврею для рекламних зйомок у Словенії. Фото з відкритих джерел
Експерти вже звернули увагу на те, що позашляховик отримав повнорозмірні світлодіодні освітлювальні прилади як спереду, так позаду. У нього тонкі скульптурні лінії над передніми та задніми крилами, а також набір сріблястих рейлінгів на даху.
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Новий Tiguan виглядає досить великим поряд зі спеціально переробленим автомобілем з камерою Mercedes-Benz GLE. Дійсно, позашляховик має довжину 4551 мм, що відносно трохи більше, ніж у попереднього покоління.
VW Tiguan надійде на європейський ринок в першому кварталі 2024 року. Ціна ще не озвучена.