Нове покоління Volkswagen Tiguan досі фотографували лише у камуфляжі, але у Словенії за кілька тижнів до світового дебюту його "зловили" повністю готовим до виробництва.

Tiguan потрапив у кадр на вулицях Любляни, столиці Словенії. Вочевидь, автовиробник обрав це публічне місце для зйомок прес-матеріалів, про що натякає чорна камера автомобіля на задньому плані. Дороги, імовірно, були закриті, але випадкові перехожі мали змогу відразу побачити позашляховик у його повній красі.

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На зображеннях із низькою роздільною здатністю видно червоний Tiguan у спортивній комплектації R-Line. Кросовер демонструє великі бампери, підкреслені хромованими елементами, а також легкосплавні диски з подвійним малюнком із п’ятьма спицями.

Новий Tiguan третього покоління вперше зняв камуфляжну ліврею для рекламних зйомок у Словенії. Фото з відкритих джерел

Експерти вже звернули увагу на те, що позашляховик отримав повнорозмірні світлодіодні освітлювальні прилади як спереду, так позаду. У нього тонкі скульптурні лінії над передніми та задніми крилами, а також набір сріблястих рейлінгів на даху.

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Новий Tiguan виглядає досить великим поряд зі спеціально переробленим автомобілем з камерою Mercedes-Benz GLE. Дійсно, позашляховик має довжину 4551 мм, що відносно трохи більше, ніж у попереднього покоління.

Ми вже знаємо, що новий Tiguan базується на вдосконаленій версії архітектури MQB свого попередника. Варіанти силових агрегатів включатимуть м’який гібрид 1.5 eTSI на бензині, 2.0 TSI на бензині, 2.0 TDI на дизелі та два eHybrid PHEV. Останній вироблятиме 201 к.с. (150 кВт / 204 к.с.) і 268 к.с. (200 кВт / 272 к.с.), а значно більша батарея ємністю 18,5 кВт/год забезпечить запас ходу лише на EV близько 100 км.

VW Tiguan надійде на європейський ринок в першому кварталі 2024 року. Ціна ще не озвучена.