В Украине предлагают продлить нулевую растаможку. Соответствующий законопроект зарегистрирован, однако шансов на его принятие немного.

Как известно, с 1 июля в Украине закончилось действие нулевой растаможки. По разным причинам, не все желающие успели воспользоваться этой возможностью, которую уже отменили нардепы.

Читайте также: Что делать с уничтоженным войной авто в сервисном центре МВД дали совет

Многие украинцы застряли на границе, подав предварительную таможенную декларацию, и не успев растаможить машину. Поэтому в Верховной Раде предлагают разрешить растаможивать машины на льготных условиях.

Группа депутатов предложила дать возможность бесплатно растаможить автомобили, до сих пор стоящие на границе. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект.

Автором этого проекта закона является Игорь Фрис и некоторые другие народные депутаты Украины. Они, в частности, предлагают предоставить возможность в течение 1 месяца растаможить автомобили на иностранных номерах, задекларированных до 1 июля 2022 года. Но стоимость таких машин не должна превышать 10 тысяч долларов.

Напомним, с начала апреля и по 30 июня 2022 года в Украину за период действия нулевой растаможки завезли 236 792 автомобиля, большинство из которых пригнали именно в июне. Сейчас же растаможка подержанного авто может достигать 200-400% от его стоимости.