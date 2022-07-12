В Україні пропонують продовжити нульове розмитнення. Відповідний законопроект зареєстровано, однак шансів на його прийняття небагато.

Як відомо, з 1 липня в Україні закінчилася дія нульового розмитнення. По різним причинам, не всі охочі встигли скористатися цією можливістю, яку вже скасували нардепи.

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Багато українців застрягли на кордоні, подавши попередню митну декларацію, та не встигнувши розмитнити автівку. Тому в Верховній Раді пропонують дозволити до розмитнювати автівки на пільгових умовах.

Група депутатів запропонувала дати можливість безкоштовно розмитнити автомобілі, що досі стоять на кордоні. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроект.

Автором цього проекту закону є Ігор Фріс та деякі інші народні депутати України. Вони, зокрема, пропонують надати можливість протягом 1 місяця розмитнити автомобілі на іноземних номерах, задекларованих до 1 липня 2022 року. Але вартість таких машин не повинна перевищувати 10 тисяч доларів.

Нагадаємо, з початку квітня та по 30 червня 2022 року в Україну за період дії нульового розмитнення завезли 236 792 автомобілі, більшість з яких пригнали саме в червні. Зараз же розмитнення вживаного авто може сягати 200-400% від його вартості.