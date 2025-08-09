Нужен ли обязательный техосмотр легковых автомобилей при пересечении границы

Для украинских водителей, которые планируют путешествие за пределы страны на собственном авто, в последнее время добавилась проблема наличия сертификата техосмотра (технического состояния транспортного средства). И хотя в Украине для владельцев частных авто он не нужен, пограничники некоторых стран его уже требуют, утверждают в WAH.

Кстати украинские легковушки без техосмотра не пускают в Румынию

Что такое техосмотр для пересечения границы?

Протокол проверки технического состояния транспортного средства или Международный сертификат технического осмотра (МСТО) – это документ, который подтверждает, что транспортное средство соответствует требованиям параметров активной и пассивной безопасности. Протокол проверки технического состояния транспортного средства выдается на основании положительного результата испытаний.

Этот протокол по желанию клиента оформляется на специальном бланке и содержит уникальный QR - код

имеет отметку "Международный технический осмотр проведен" ("International technical inspection has been carried out") и прилагается перевод данного документа на английский язык

является обязательным при пересечении границы некоторых стран, прежде всего стран ЕС.

Срок действия техосмотра

Общая практика – сертификат действует один год с даты проверки транспотного средства. По истечении этого срока, сертификат может быть продлен, на основании очередной проверки, путем внесения соответствующей записи в тот же бланк. Для категорий M1 и N1 (легковые), сертификат МСТО может выдаваться через 4 года после ввода в эксплуатацию или первой регистрации, и в дальнейшем обновляется раз в 2 года

В каких случаях протокол обязателен?

При выезде за границу на личном транспорте (особенно при транзите через страны ЕС).

При временном ввозе автомобиля в страны ЕС (например, на длительный отдых, обучение или работу).

При оформлении таможенного режима временного ввоза, где техническое состояние авто должно быть подтверждено.

Для грузовых и пассажирских перевозок, если транспорт эксплуатируется в международном режиме.

Какие транспортные средства подпадают под требование?

Согласно международным нормам, протокол проверки технического состояния нужен для всех категорий транспортных средств.

Какие страны требуют международный техосмотр?

Страны, в которых могут запрашивать сертификаты МСТО: Королевство Нидерландов, Молдова, Албания, Болгария, Эстония, Венгрия, Финляндия, Казахстан.

Сейчас чаще всего спрашивают эти сертификаты при пересечении Молдовы и Румынии. При пересечении польской границы техосмотр не требуют, но его могут спросить полицейские во время остановки автомобиля.

Где пройти международный техосмотр в Украине?

Приложением 2 к Венскому соглашению 1997 года предусмотрено, что как альтернатива МСТО может быть применен протокол обязательного технического контроля КТС, выданный в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 30 января 2012 г. № 137. Его выдают аккредитованные исполнители, согласно Закону Украины "Об аккредитации органов по оценке соответствия", с указанием в протоколе слов следующего содержания: “Международный технический осмотр проведен”.

В сертифицированных компаниях можно быстро и качественно пройти техосмотр согласно международным стандартам и сразу получить официальный протокол проверки технического состояния транспортного средства. Специалисты проверяют все ключевые технические параметры авто, предоставляют подробный отчет.

Необходимые документы для получения данной услуги:

Свидетельство о регистрации транспортного средства;

Водительское удостоверение;

Важные нюансы:

На границе могут проверять не только наличие протокола, но и соответствие VIN-кода, тормозной системы, параметров светотехники и т.д;

Отсутствие сертификата может привести к штрафам, отказа во въезде.

Оплата услуг:

Стоимость услуг зависит от категории авто. Обычно для легковых и грузовых авто до 3,5 тонны стоимость составляет от 1000 до 1700 грн, для автобусов и грузовиков более 3,5 тонны - от 1500 до 2300 грн, а для прицепов и мотоциклов - до 2300 грн, в зависимости от категории. Внесение отметки МСТО (международного сертификата техосмотра) – 500 грн.

Итог

Протокол проверки технического состояния транспортного средства или Международный сертификат технического осмотра - это не формальность, а документ, который реально влияет на вашу безопасность за рубежом. Позаботьтесь о его наличии заранее, особенно если планируете путешествие на собственном автомобиле в страны ЕС.