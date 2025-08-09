Чи потрібен обов'язковий техогляд легкових авто при перетині кордону

Для українських водіїв, які планують подорож за межі країни на власному авто, останнім часом додалася проблема наявності сертифікату техогляду (технічного стану транспортного засобу). І хоча в Україні для власників приватних авто він не потрібен, прикордонники деяких країн його вже вимагають, стверджують в WAH.

До речі українські легковики без техогляду не пускають в Румунію

Що таке техогляд для перетину кордону?

Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу або Міжнародний сертифікат технічного огляду (МСТО) – це документ, який підтверджує, що транспортний засіб відповідає вимогам параметрів активної і пасивної безпеки. Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу видається на підставі позитивного результату випробувань.

Цей протокол за бажанням клієнта оформляється на спеціальному бланку та містить унікальний QR - код

має відмітку «Міжнародний технічний огляд проведено» («International technical inspection has been carried out») та додається переклад даного документа англійською мовою

є обов’язковим при перетині кордону деяких країн, насамперед країн ЄС.

Термін дії техогляду

Загальна практика – сертифікат діє один рік з дати перевірки транспотного засобу. Після закінчення цього терміну, сертифікат може бути продовжений, на підставі чергової перевірки, шляхом внесення відповідного запису у той же бланк. Для категорій M1 та N1(легкові), сертифікат МСТО може видаватися через 4 роки після вводу в експлуатація або першої реєстрації, та надалі оновлюється раз у 2 роки

У яких випадках протокол обов’язковий?

При виїзді за кордон на особистому транспорті (особливо при транзиті через країни ЄС).

При тимчасовому ввезенні автомобіля до країн ЄС (наприклад, на тривалий відпочинок, навчання чи роботу).

При оформленні митного режиму тимчасового ввезення, де технічний стан авто має бути підтверджений.

Для вантажних та пасажирських перевезень, якщо транспорт експлуатується у міжнародному режимі.

Які транспортні засоби підпадають під вимогу?

Згідно з міжнародними нормами, протокол перевірки технічного стану потрібен для всіх категорій транспортних засобів.

Які країни вимагають міжнародний техогляд?

Країни, в яких можуть запитувати сертифікати МСТО: Королівство Нідерландів, Молдова, Албанія, Болгарія, Естонія, Угорщина, Фінляндія, Казахстан.

Наразі найчастіше питають ці сертифікати при перетині Молдови та Румунії. При перетині польського кордону техогляд не вимагають, але його можуть спитати поліцейські під час зупинки автомобіля.

Де пройти міжнародний техогляд в Україні?

Додатком 2 до Віденської угоди 1997 року передбачено, що як альтернатива МСТО може бути застосований протокол обов’язкового технічного контролю КТЗ, виданий відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137. Його видають акредитовані виконавці, згідно із Законом України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", із зазначенням у протоколі слів такого змісту: “Міжнародний технічний огляд проведено”.

В сертифікованих компаніях можна швидко та якісно пройти техогляд згідно з міжнародними стандартами й одразу отримати офіційний протокол перевірки технічного стану транспортного засобу. Спеціалісти перевіряють усі ключові технічні параметри авто, надають детальний звіт.

Необхідні документи для отримання даної послуги:

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

Посвідчення водія;

Важливі нюанси:

На кордоні можуть перевіряти не лише наявність протоколу, а й відповідність VIN-коду, гальмівної системи, параметрів світлотехніки тощо;

Відсутність сертифіката може призвести до штрафів, відмови у в’їзді.

Оплата послуг:

Вартість послуг залежить від категорії авто. Зазвичай для легкових та вантажних авто до 3,5 тонн вартість становить від 1000 до 1700 грн, для автобусів та вантажівок понад 3,5 тонн - від 1500 до 2300 грн, а для причепів та мотоциклів - до 2300 грн, залежно від категорії. Внесення відмітки МСТО (міжнародного сертифіката техогляду) - 500 грн.

Підсумок

Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу або ж Міжнародний сертифікат технічного огляду — це не формальність, а документ, який реально впливає на вашу безпеку за кордоном. Подбайте про його наявність заздалегідь, особливо якщо плануєте подорож власним автомобілем до країн ЄС.