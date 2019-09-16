Полицейские могут оштрафовать владельца такого авто на 340 грн.

Согласно п. 31.3.Б ПДД запрещается эксплуатация транспортных средств, если они не прошли обязательный технический контроль.

Согласно статье 35 Закона Украины "О Дорожном движении" обязательному техническому контролю пока что не подлежат легковые автомобили всех типов, марок и моделей, при условии, если эти транспортные средства не используются с целью получения прибыли.

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В соответствии с ГСТУ 3649-97 транспортные средства весом до 3500 кг и количеством сидячих мест, кроме сидения водителя, не более восьми относятся только к категории "В", то есть к легковым автомобилям.

Согласно Закону "О таможенном тарифе", по коду 8703 классифицируются автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили.

Таким образом, автомобили типа "Грузопассажирские-В" с количеством мест для сидения не больше девяти, которые по своей конструкции и оборудованию предназначены для перевозки пассажиров и их багажа с обеспечением необходимого комфорта и безопасности, являются не грузовыми автомобилями, а легковыми.

А потому в соответствии со ст. 35 Закона "О Дорожном движении" автомобили обязательному техническому контролю не подлежат (кроме такси и автомобилей, используемых для перевозки пассажиров с целью получения прибыли).

Поэтому вынесение водителям таких ТС штрафов согласно ч. 3 ст. 121 КУоАП является незаконным!

По предписаниям ч. 3 ст. 121 КУоАП управление водителем транспортным средством, которое подлежит обязательному техническому контролю, но своевременно его не прошло, является основанием для наложения штрафа в размере 340 грн. При повторном нарушении в течение года водителя могут лишить водительского удостоверения на срок от 3-х до 6-ти месяцев.

Напомним, что авто с ГБО первыми пойдут под обязательный техосмотр.