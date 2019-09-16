Поліцейські можуть оштрафувати власника такого авто на 340 грн.

Відповідно до п. 31.3.Б ПДР забороняється експлуатація транспортних засобів, якщо вони не пройшли обов'язковий технічний контроль.

Згідно статті 35 Закону України "Про Дорожній рух", обов'язковому технічному контролю поки що не підлягають легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, за умови, якщо ці транспортні засоби не використовується з метою отримання прибутку.

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Відповідно до ДСТУ 3649-97 транспортні засоби вагою до 3500 кг і кількістю сидячих місць, крім сидіння водія, не більше восьми відносяться лише до категорії "В", тобто до легкових автомобілів.

Згідно Закону "Про митний тариф", за кодом 8703 класифікуються автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей, включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі.

Таким чином, автомобілі типу "Вантажопасажирські-В" з кількістю місць для сидіння не більше дев'яти, які за своєю конструкцією та обладнанням призначені для перевезення пасажирів та їх багажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки, є не вантажними автомобілями, а легковими.

А тому відповідно до ст. 35 Закону "Про Дорожній рух" такі автомобілі обов'язковому технічному контролю не підлягають (крім таксі та автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів з метою отримання прибутку).

Тому винесення на водіїв таких ТЗ штрафів відповідно до ч. 3 ст. 121 КУпАП є незаконним!

За приписами ч. 3 ст. 121 КУпАП, керування водієм транспортним засобом, що підлягає обов'язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов, є підставою для накладення штрафу в розмірі 340 грн. При повторному протягом року порушення водія можуть позбавити посвідчення водія від 3-х до 6-ти місяців.

Нагадаємо, що авто з ГБО першими підуть під обов'язковий техогляд.