Бывает, что машина становится ненужной зимой. Можно ли ее просто оставить до весны на парковке? У "Авто24" есть по этому поводу несколько советов.

Возможно, для новичков это будет новостью, но факт: когда машина находится в состоянии покоя, она тоже стареет. Особенно, когда речь идет о зиме. Но скорость процесса старения владелец может отрегулировать, снизив ее почти до нуля. Еще одно важное обстоятельство – весной желательно запустить машину в действие без особых хлопот.

При зимнем хранении машины в гараже очень важна хорошая вентиляция и низкая влажность в помещении – иначе кузову грозит коррозия

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Но сначала надо понять, что плохого творится с машиной, когда она стоит без движения.

Развивается коррозия, в том числе усиленно – в закрытых полостях, где из-за отсутствия движения нарушается вентиляция;

Окисляются рабочие жидкости из-за присутствия влаги, которая не испаряется в атмосферу из-за отсутствия прогрева каждого неработающего агрегата;

Ржавеют поверхности трения в узлах и агрегатах, из которых из-за отсутствия прогрева не испаряется провокатор коррозии – влага;

Разрушается лакокрасочное покрытие – из-за воздействия влаги, мороза, кислотных осадков;

Стареют резиновые детали, как естественным образом, так и из-за дополнительного воздействия ультрафиолета солнца.

Разумеется, влияние указанных неурядиц на автомобиль кое в чем зависит от ее марки и модели и очень зависит от условий хранения. Соответственно, и инструкции по подготовительным действиям будут разными.

Если машина оставлена на зимний отдых под открытым небом, очень желательно защитить краску восковым полиролем

Если машина зимует в гараже

Помойте автомобиль, в том числе и снизу, и просушите его, особенно потаенные уголки типа внутренних полостей крыльев, багажника и подкапотного пространства. Все поверхности должны быть сухими;

Убедитесь, что в гараже налажена хорошая вентиляция – без нее каждый очаг коррозии на машине будет прогрессировать;

Зарядите АКБ. Посаженный аккумулятор сам себе сокращает жизнь. В морозы его можно спустить в погреб или смотровую яму. Если батарея останется под капотом, снимите с нее минусовую клемму. Если гараж надежно закрывается и охраняется, сигнализацию лучше не включать – она будет сажать АКБ;

Слейте летнюю жидкость из бачка омывателя, проверьте, чтобы в салоне и багажнике не было замерзающих жидкостей, особенно в стеклянной таре;

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Долейте до максимального уровня рабочие жидкости – охлаждающую, тормозную, гидросистемы, омывающую. Это снизит вероятность попадания воздуха в системы, если из-за потери эластичности уплотнителей на морозе уровень жидкости упадет.

Уберитесь в салоне, чтобы в нем не было возможностей для накопления влаги: тряпки, одежда, плед, пыль и почва на полу;

Несколько раз за зиму стоит посетить “отдыхающий” автомобиль, чтобы подкачать шины и подзарядить аккумулятор

Накачайте шины до максимального согласно заводскому мануалу давления;

Бак стоит заполнить доверху – это защитит его от накопления воды от конденсата, который образуется на холодных стенках пустого бака. Если машина работает в основном на газе, заполнять бак на 100% вроде бы не очень целесообразно – топливо состарится быстрее, чем вы успеете его потратить (считается, что срок хранения современного бензина – от полугода до года). Тогда можно использовать разработанную на такой случай присадку, которая восстанавливает качества старого бензина;

Если машина зимует на парковке

Когда машина должна зимовать под открытым небом, ей нужна определенная дополнительная подготовка – кроме той, которую ждет ее более счастливая коллега с гаражом.

Кузов желательно защитить от непогоды восковым полиролем. Воск закроет микротрещины и царапины в лаке и краске, и не даст влаге – в том числе соленой (кислотной) просочиться к металлу и начать коррозию;

На долгие зимние месяцы нельзя накрывать машину тентом, у которого нет каркаса и который лежит на кузове – он почти наверняка оставит на краске потертости;

Резиновые детали – в первую очередь уплотнители, а также разного рода окантовки и молдинги, желательно укрыть специальным защитным (консервирующим) средством. Имейте в виду, что резина страдает не только от мороза, но и от прямого солнечного света;

Стеклоочистители можно снять, чтобы их резинки не деформировались, а пружины поводков не теряли зря свое усилие.

В течение зимовки желательно несколько раз посетить машину. Если шины спустили, давление надо восстановить, чтобы не портился их каркас. Для восстановления заряда аккумулятора можно запустить двигатель, прогреть его и дать поработать в течение получаса на холостом ходу при выключенных потребителях.

У влажного климата свои особенности, хотя в принципе хранение автомобиля под открытым небом нельзя считать совершенно неприемлемым

Когда двигатель прогреется, полезным будет по нескольку раз нажать педали и подвигать во всех положениях рычаг (селектор) коробки передач и стояночный тормоз – это не даст движущимся деталям сервоприводов “прикипеть” к своему отполированному месту.

Рекомендация Авто24

И в самом деле, не поленитесь подготовить машину к зимовке. Ведь то, что она будет отдыхать четыре-пять месяцев, может не пойти ей на пользу, а наоборот. Наш главный совет – уделите внимание самой дорогой части машины, то есть ее кузову. При нынешних условиях возвращать ему товарный вид и ремонтировать настолько дорого, что может просто не иметь смысла.

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