Специальные машины "Харьковчанка" на ходу уже 63 года.

В середине 1950-х мировая наука взялась за изучение Антарктиды. На шестом континенте тогда не было ни одного населенного пункта, и соответственно, ни одного километра дорог. Но был слой вечного льда толщиной почти три километра и немерено снега.

В середине ХХ в. осваивать Антарктиду взялись наперегонки все состоятельные страны: каждый пытался застолбить свое право на присутствие. (В статье использованы фото инженера Харьковского завода им. Малышева Виктора Чистякова)

Вообще-то Антарктида – это Юг, самый южный континент Земли, и почти в центре ее – южный Полюс планеты. Но это не мешает материку считаться самой холодной территорией земного шара с температурами до – 80о С. Тем не менее, это в свою очередь не помешало СССР и США энергично, если не сказать наперегонки, взяться за ее освоение.

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Восемь советских антарктических станций размещались в широком северо-восточном секторе, и расстояния между ними составляли сотни и тысячи километров. Авиация для надежного передвижения по Антарктиде не годилась: погода почти постоянно нелетная. Поэтому все грузы – а это были продукты, бензин для самолетов и главное – дизтопливо для тягачей, электростанций и отопления – перевозили санно-гусеничными поездами. Рейсы на самом длинном плече – а это 2-3 тыс. км – длились до 2-х месяцев.

Основной транспорт советских полярников – артиллерийский тягач АТ-Т харьковского производства – не имел аналогов в Антарктиде. Собственно, и теперь не имеет

В качестве тягачей для саней наши соотечественники сначала использовали тяжелые промышленные трактора ЧТЗ, а когда выяснилось, что они очень медленные, перешли на артиллерийские тягачи АТ-Т производства Харьковского завода транспортного машиностроения им. Малышева. Но это было только начало.

На чем путешествовали по Антарктиде

Харьковские тягачи АТ-Т были превосходны, и не только для буксировки пушек и прочей армейской службы. Они хорошо таскали сани весом до 40 тонн, а на месте кузова чаще всего имели утепленные кунги. Полярники той поры называли эти домики балОк. В балке помещались кровати для отдыха членов экспедиции, или походные мастерские, или камбуз для приготовления пищи, или научные лаборатории. Но на самих тягачах размещали так сказать, вспомогательные сооружения, а главное, для чего устраивались перевозки, грузили на прицепы – гигантские сани.

“Харьковчанку” строили два харьковские завода: танковый им. Малышева и авиационный. Машины первого поколения имели вагонную компоновку

Уже на четвертый сезон (полярное лето 1958-1959 гг.) для покорителей Антарктиды заказали специальный транспорт. Это должны были быть своего рода мобильные базы, где полярники могли бы в комфорте жить, готовить еду, проводить научные исследования. И при этом они должны были свободно двигаться в заданном направлении и тащить за собой сани, а то и двое. Задачи по проектированию и постройке такого транспорта для советских антарктических экспедиций выполнили два украинских предприятия – тот же харьковский завод им. Малышева и Харьковский авиационный завод. Машину построили на шасси танка Т-54 и назвали “Харьковчанка”.

“Харьковчанка” и теперь поражает масштабами и смелостью концепции: это был одновременно и мощный 1000-сильный тягач, и мобильная база для полярников

Получился дом полезной площадью 28 “квадратов” с потолком высотой 2,1 м. Он был рассчитан на 8 путешественников, внутренняя планировка предусматривала отсек управления, спальню, кают-компанию для приема пищи, штурманскую и радиорубку, туалет и сушилку для одежды. Два мощных отопителя и 8-слойная теплоизоляция позволяли полярникам ходить внутри в свитерах при забортной температуре до -70оС.

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Все агрегаты и оборудование “Харьковчанки” размещались под ровным полом ее отсеков: 12-цилиндровый танковый двигатель, трансмиссия, лебедка со 100-метровым тросом, отопители и баки на 2500 л арктической солярки, разбавленной керосином.

50 – 60-градусные морозы, ветры и снег не были главными опасностями для водителей Антарктиды. Самое страшное бедствие – ледниковые трещины под снегом. Они могли поглотить машину вместе с экипажем

Конвои Антарктиды

В многодневные путешествия от станции к станции харьковские машины отправлялись исключительно по несколько штук, причем в колонне обязательно были “Харьковчанки” – в их теплых салонах спали свободные от смены водители, грели еду и обедали, а также обогревались после ремонтов. Да, ремонты при –50-60о С были обычным делом, ведь при низких температурах металл терял свои свойства и случались поломки ходовой части, в первую очередь – гусениц: изнашивались и ломались пальцы траков.

При температурах ниже –50оС металл делается хрупким. От хладноломкости стали страдала в первую очередь ходовая тягачей и “Харьковчанок”

Конечно, дорожных указателей в ледяной пустыне не было – собственно, там на тысячи километров вокруг не было вообще ничего, кроме воздуха и снега. GPS и ГЛОНАСС также еще не существовали, а магнитные компасы вблизи полюса безбожно врали. Навигация осуществлялась по звездам, поэтому две из трех “Харьковчанок” (бортовые номера №№ 21 и 23) первой генерации были построены в штурманской модификации – со штурманской рубкой с прозрачным астроколпаком над ней. Но и звезды помогали не всегда.

Остановки на маршруте пытались делать короткими, ведь без движения транспорт заносило снегом, двигатели остывали, полозья вмерзали в снег

В метель, которая могла длиться неделями, видимость падала почти до нуля, и дистанция в колонне уменьшалась до 2-3 метров... Поэтому в антарктических конвоях случались порой попутные столкновения. И совсем не понятно, как штурманам и водителям при таких условиях удавалось на обратном пути находить оставленные еще “по дороге туда” запасы горючего и ставшие ненужными тягачи.

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За месяц-два цистерны с драгоценными дизтопливом заносило снегом, но не найти их означало остаться посреди белого безмолвия навсегда... Брошенные когда-то в сугробах АТ-Т тоже время от времени становились полезными – с них снимали запчасти для ремонта в дороге, а иногда забирали на буксире с собой, чтобы на главной базе в Мирном привести в порядок и снова поставить в строй.

Американские покорители Антарктиды ездили на небольших вездеходах Sno-Cat. Их слабые места – малая вместимость, карбюраторы и алюминиевые рамы гусениц

"Харьковчанку" помимо прочего уважали за плавный ход – ее удлиненное танковое шасси бросало и качало на метровых снежных трамплинах-застругах гораздо меньше, чем короткие АТ-Т. В задачи водителей в антарктической колонне входило также наблюдение за состоянием идущих впереди машин – выхлопные трубы 12-цилиндровых дизелей так накалялись, что от них иногда загорались установленные на тягачах деревянные фургоны.

Управлялись "Харьковчанки" и АТ-Т по-танковому – рычагами, поскольку базировались они на шасси среднего танка Т-54

Еще одна опасность – исполинские трещины, в которые проваливались и тягачи, и сани. Замаскированные метелями и снежными “мостами”, эти провалы имеют глубину в несколько километров, и хорошо, если техника, провалившись, застряла где-то неглубоко. Были случаи, когда не удавалось вытащить ни машину, ни экипаж …

Наконец, немалую проблему составлял сухой сыпучий снег. Траки гусениц и “Харьковчанок”, и АТ-Т были специально расширены до 0,75-1,0 метра, но на ледяном куполе Антарктиды были участки, где нагруженные машины зарывались и “ложились на живот”. Здесь важно вовремя заметить такой снег и перегруппироваться: часть саней оставляли, а другие брали на буксир двумя тягачами. Затем машины возвращались за остальными прицепами и повторяли путь снова.

Один из тягачей АТ-Т в колонне не имеет сзади надстройки – кунг с него оставили на станции “Восток” в качестве жилого дома

Точных данных, в каком количестве были выпущены “Харьковчанки”, нет. Авто24 удалось найти подтверждение о трех машинах первого поколения (вагонной компоновки) и пяти машинах – второй генерации (капотных). По нашим данным, три “капотника” три года назад находились на станции “Восток”, откуда их планировалось перегнать своим ходом (!) к новой станции “Прогресс”. Три машины первого поколения в последний раз видели на базовой станции “Мирный”. Напомним – харьковчане выпустили их в 1958 году.

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