Нужно ли менять масло в двигателе после сильных морозов

После сильных морозов в сочетании с короткими поездками моторное масло работает в худших для себя условиях. Двигатель не успевает полностью прогреться, а значит масло не доходит до рабочей температуры и не выполняет полноценно свои функции. В некоторых случаях его лучше заменить преждевременно.

Что происходит с маслом во время морозов

Короткие поездки на небольшие расстояния – худший сценарий для двигателя. В картер попадает конденсат. Влага не испаряется, потому что мотор не прогревается достаточно долго.

Часть горючего обогащенной смеси смывает масляную пленку со стенок цилиндров и разжижает масло. Масло быстрее окисляется и теряет моющие и защитные свойства. Растет износ во время холодных пусков, а именно они были основной частью эксплуатации.

Когда замена рекомендована

Если поездки были короче 10–15 минут и почти ежедневно.

Если средняя температура была ниже минус 10 и ниже и двигатель часто запускался “на холодную”.

Если масло уже прошло больше половины своего межсервисного интервала.

Если это бензиновый двигатель с непосредственным впрыском - они особенно чувствительны к разжижению масла топливом.

Когда можно не спешить

Если хотя бы несколько раз в неделю были поездки 25–30 минут и более.

Если уровень масла не вырос (рост уровня - главный признак попадания горючего).

Если масло свежее и прошло небольшой пробег после замены.

Практический совет

Если есть сомнения - лучше заменить. Масло стоит значительно дешевле, чем ремонт двигателя. В таких условиях эксплуатации многие мотористы советуют сокращать стандартный интервал замены на 20–30 процентов.