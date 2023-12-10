Многие утверждают, что узкие шины действуют на снегу как резаки для пиццы, тогда как другие говорят, что большее пятно прилегания резины к поверхности дает лучшее сцепление. Итак, кто прав?

Эксперты Tire Reviews, специализирующиеся на тестировании сезонных шин разных производителей, решили проверить утверждение, что узкие шины обеспечивают лучшее сцепление на снегу. В то же время аргумент, что более широкие шины имеют лучшее сцепление, они также не отвергали, и взялись еще и их проверять, сравнивать и анализировать.

Для эксперимента взяли три комплекта резины от Hankook. В одной линейке стояли три разных в размере по ширине, но одинаковые по рисунку протектора, а вдобавок взяли еще одну узкую шину, но этот комплект был с другим протектором.

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Результаты оказались не в пользу тех трех – все шины хорошо работали на испытательном треке, показывая некоторые незначительные отличия в ощущениях. Одним явным преимуществом самой узкой шины была дополнительная боковина, которая делала вождение по ухабистой снеговой трассе немного комфортнее.

Однако ни самая широкая, ни самая тонкая шина не были самыми быстрыми. Отклонения имели незначительные, в пределах от 1 до 2,4 секунды на круг. В тестах на торможение и ускорение самая узкая шина, безусловно, была самой быстрой из линейки, но заняла последнее место во время теста на торможение.

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Размер ширины не имеет значения, а вот на состав шины и рисунок протектора следует обращать внимание. Фото: bustedwallet.com

Когда все результаты были проанализированы, то самая узкая шина оказалась первой. Однако эксперты говорят, что отличия широких и узких были незначительными.

При этом исследование показало другую закономерность: значительно больше влияют на производительность не размер шины по ширине, поскольку узкие и широкие колесные комплекты вели себя практически одинаково, а состав шины и рисунок протектора.

Вывод не заставил себя ждать: если взглянуть только на те три комплекта разной ширины с одинаковым протектором, то они хорошие, но практически одинаковые по характеристикам, разница в производительности незначительна. Если вы ищете лучшую возможную производительность этой зимой, вам следует обратить внимание на дизайн рисунка протектора и состав шины.