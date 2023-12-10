Багато хто стверджує, що вузькі шини діють на снігу як різаки для піци, тоді як інші кажуть, що більше гуми в приляганні до поверхні дає краще зчеплення. Отож, хто правий?

Експерти Tire Reviews, котрі спеціалізуються на тестуванні сезонних шин різних виробників, вирішили перевірити твердження, що вузькі шини забезпечують краще зчеплення на снігу. Водночас аргумент, що ширші шини є кращими, мовляв, мають ліпше зчеплення, вони також не відкидали, і взялися ще і їх перевіряти, порівнювати та аналізувати.

Для експерименту взяли три комплекти гуми від Hankook. В одній лінійці стояли три різні за розміром за шириною, але однакові за малюнком протектора, а на додачу взяли ще одну вузьку шину, але цей комплект був з іншим протектором.

Читайте також Вибираємо зимові шини для малосніжної зими

Результати виявилися не на користь тих трьох – усі шини добре працювали на випробувальному треку, показуючи деякі незначні відмінності у відчуттях. Однією явною перевагою найвужчої шини була додаткова боковина, яка робила водіння вибоїстою сніговою трасою трохи комфортнішою.

Однак ні найширша, ні найтонша шина не були найшвидшими. Відхилення виявились незначними, в межах від 1 до 2,4 секунди на коло. В тестах на гальмування та прискорення найвужча шина, безумовно, була найшвидшою з лінійки, але зайняла останнє місце під час тесту на гальмування.

Плануєте на свята в гори? Обов'язково перевірте, чи взяли скребки, щітки, засоби для розморожування замків і дверей. А ще – чи залили в бак Арктичний дизель Mustang від WOG. Він витримує морози до –40оС, тож можна спокійно вирушати в засніжені Карпати. Рекламна інформація

Розмір ширини не має значення, а ось на склад шини та малюнок протектора варто звертати увагу. Фото: bustedwallet.com

Коли всі результати були проаналізовані, то найвужча шина все-таки виявилася першою. Однак експерти кажуть, що відмінності широких і вузьких були незначними.

При цьому дослідження показало іншу закономірність: значно більше впливають на продуктивність не розмір шини за шириною, оскільки вузькі та широкі колісні комплекти поводилися практично однаково, а склад шини та малюнок протектора.

Висновок не забарився: якщо поглянути лише на ті три комплекти різної ширини з однаковим протектором, то вони добрі, але практично однакові за характеристиками, різниця в продуктивності незначна. Якщо ви шукаєте найкращу можливу продуктивність цієї зими, вам слід звернути увагу на дизайн малюнка протектора і склад шини.