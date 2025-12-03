Объездную дорогу Черновцов активно ремонтируют

Сейчас спецтехника работает на транспортной развязке, где дорожники ликвидируют деформации и колейность большими локальными картами. Это позволяет выровнять покрытие и существенно повысить безопасность и комфорт движения.

Как сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области, параллельно уже подготовлен к ремонту участок М-19 в пределах села Магала – изношенное покрытие отфрезеровано и готово к укладке нового слоя асфальтобетона.

Читайте также В Черновцах выпустят на линию 15 городских больших автобусов

После завершения работ на развязке бригада сразу перейдет на следующую локацию, чтобы оперативно продолжить восстановление важного транспортного коридора.

Ремонт объездной дороги вокруг Черновцов в активной фазе асфальтирования. Фото: Служба восстановления

Автодорога М-19 является одной из ключевых логистических артерий области. Именно по этому маршруту ежедневно движутся тысячи грузовиков в направлении границы с Европейским Союзом, что значительно ускоряет износ покрытия.

Именно поэтому в рамках эксплуатационного содержания прежде всего восстанавливают те участки, где повреждения больше всего влияют на безопасность и непрерывность движения.