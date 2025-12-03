Об’їзну дорогу Чернівців активно ремонтують

Наразі спецтехніка працює на транспортній розв’язці, де шляховики ліквідовують деформації та колійність великими локальними картами. Це дозволяє вирівняти покриття та суттєво підвищити безпеку і комфорт руху.

Як повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області, паралельно вже підготовлено до ремонту ділянку М-19 у межах села Магала – зношене покриття відфрезеровано та готове до вкладання нового шару асфальтобетону.

Після завершення робіт на розв’язці бригада одразу перейде на наступну локацію, щоб оперативно продовжити відновлення важливого транспортного коридору.

Ремонт об'їзної дороги довкола Чернівців в активній фазі асфальтування. Фото: Служба відновлення

Автодорога М-19 є однією з ключових логістичних артерій області. Саме цим маршрутом щодня рухаються тисячі вантажівок у напрямку кордону з Європейським Союзом, що значно прискорює зношування покриття.

Саме тому в межах експлуатаційного утримання насамперед відновлюють ті ділянки, де пошкодження найбільше впливають на безпеку та безперервність руху.