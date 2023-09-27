Toyota Camry 2025 показали в рекламном ролике от партнера Toyota USA. Но позже оказалось, что это фанатский рендер. Toyota уже выступила с опровержением.

Один из партнеров Toyota USA решил использовать в своем рекламном ролике рендер Toyota Camry 2025, созданный дизайнером Theottle.

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Некоторые зрители предположили, что это может быть тизером будущей Camry, но позже выяснилось, что это не так. Ролик оперативно удалили из YouTube.

Toyota ответила на запрос издания Carscoops и подтвердила, что изображение Camry 2025 в рекламном ролике является фанатским рендером. Toyota добавила, что один из партнеров ошибочно использовал концептуальную иллюстрацию Camry, созданную художником.

Видео было создано одним из поставщиков Toyota Financial Service, ошибочно использовавшим концептуальное изображение Camry, созданное художником, во время производственного процесса. Продавец не имеет доступа к изображениям планируемого дизайна нового автомобиля Toyota, и это изображение не является предварительным просмотром будущей Camry. Toyota Financial Services удаляет изображения из видео.