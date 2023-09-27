Toyota Camry 2025 показали у рекламному ролику від партнера Toyota USA, Втім, пізніше виявилося, що це фанатський малюнок. Toyota вже виступила зі спростуванням.

Один із партнерів Toyota USA вирішив використати у своєму рекламному ролику рендер Toyota Camry 2025, створений дизайнером Theottle.

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Деякі глядачі припустили, що це може бути тизер майбутньої Camry, але пізніше з'ясувалося, що це не так. Ролик оперативно видалили з YouTube.

Toyota відповіла на запит видання Carscoops та підтвердила, що зображення Camry 2025 року в рекламному ролику є фанатським рендером. Toyota додала, що один з партнерів помилково використав концептуальну ілюстрацію Camry, створену художником.

Відео було створено одним із постачальників Toyota Financial Service, який помилково використав концептуальне зображення Camry, створене художником, під час виробничого процесу. Продавець не має доступу до зображень запланованого дизайну нового автомобіля Toyota, і це зображення не є попереднім переглядом майбутньої Camry. Toyota Financial Services видаляє зображення із відео.