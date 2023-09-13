Hyundai вывел на тесты обновленную дизельную Creta. Рестайлинговая Hyundai Creta приобретет черты «старшего» Palisade. Но в Украину вряд ли попадет.

Кроссовер, продающийся на рынке Индии в его нынешнем виде с 2020 года, готовится к плановому обновлению – сейчас Hyundai испытывает новую версию модели в Южной Корее.

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Ожидается, что индийский вариант Creta унаследует черты "старших" Tucson и Palisade. Новинка поступит в продажу в начале 2024 года и будет доступна в трех модификациях, включая дизельную. Последняя как раз и попала в объективы шпионских камер.

Снимки тестового дизельного прототипа Creta для Индии обнародует местный Autocar. Журналисты обратили внимание на наклейку на одном из крыльев автомобиля: там упоминается внутризаводское обозначение модели SU2i. SU – это кодовое название Креты, а "i" указывает на то, что шпионы сфотографировали вариант для индийского рынка.

С рестайлингом Сreta будет оборудована комплексом вспомогательных систем ADAS. Ранее их получил соплатформенный Seltos. Индийские журналисты пророчат кроссоверу три мотора на выбор: 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 115 лошадиных сил, дизель того же объема, развивающий 115 сил, а также бензиновый турбомотор 1.5 на 160 сил, который знаком по Seltos.

Источники Autocar India сообщают, что производство обновленной Creta начнется на индийском заводе Hyundai в середине января 2024, а цены объявят в конце февраля. В следующем году семейство Creta пополнится полностью электрической версией с дизайном, напоминающей Ioniq 5. В продажу такой электро кроссовер поступит не раньше 2025-го. В нашей стране модель не представлена.