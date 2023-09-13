Hyundai вивів на тести оновлену дизельну Creta. Рестайлінгова Hyundai Creta набуде рис «старшого» Palisade, однак навряд чи потрапить в Україну.

Кросовер, який продається на ринку Індії в його нинішньому вигляді з 2020 року, готується до планового оновлення – зараз Hyundai випробовує нову версію моделі в Південній Кореї.

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Очікується, що індійський варіант Creta помітно перетвориться і успадкує риси "старших" Tucson та Palisade. Новинка надійде у продаж на початку 2024 року і буде доступна у трьох модифікаціях, включаючи дизельну. Остання якраз і потрапила до об'єктивів шпигунських камер.

Знімки тестового прототипу дизельної Creta для Індії оприлюднює місцевий Autocar. Журналісти звернули увагу на наклейку на одному з крил автомобіля: там згадується заводське позначення моделі SU2i. SU - це кодова назва Крети, а "i" вказує на те, що шпигуни сфотографували варіант для індійського ринку.

З рестайлінгом Сreta отримає комплекс допоміжних систем ADAS, камери кругового огляду, задні ліхтарі нового дизайну та іншу бамперну групу. Індійські журналісти пророкують кросоверу три мотори на вибір: 1,5-літровий бензиновий «атмосферник» потужністю 115 кінських сил, дизель того ж обсягу, що розвиває 115 сил, а також бензиновий турбомотор 1.5 на 160 сил, який знайомий по Seltos.

Джерела Autocar India повідомляють, що виробництво оновленої Creta розпочнеться на індійському заводі Hyundai у середині січня 2024 року, а ціни оголосять наприкінці лютого. Наступного року сімейство Creta поповниться повністю електричною версією з дизайном, що нагадує Ioniq 5. У продаж такий електрокрос надійде не раніше 2025-го. В Україні ця модель не продається.