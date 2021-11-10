Компактний кросовер, розроблений в Індії, поки не дістався європейських ринків, хоча був заявлений глобальною моделлю. Тим часом Hyundai вже має оновлену модель з характерним дизайном передньої частини у стилі "старшого брата".

У Мережу злили офіційні фотографії оновленого компактного кросовера Hyundai Creta, офіційний дебют якого має відбутись 11 листопада. Є світлини зовні та всередині, тому вигляд моделі більше не є секретом.

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За межами Індії Hyundai Creta доступний на кількох азійських ринках, у Південній Америці та в Росії. У глобальній лінійці південнокорейської марки Creta стоїть на сходинку вище за Casper та Venue, але нижче за Kona.

Оновлений Creta отримав нову передню частину з решіткою і габаритними ходовими вогнями у стилі Tucson. При цьому передня оптика кросовера залишилася “двоповерховою”.

На ринках південно-східної Азії оновлений Creta пропонуватимуть з тими ж 1,5-літровими агрегатами (бензиновим та дизельним, обидва потужністю 115 кінських сил), що й зараз, а також з 1,4-літровим турбомотором потужністю 140 кінських сил. Агрегати поєднуються з “механікою”, варіатором або роботизованою коробкою передач з двома зчепленнями.

Першою країною для оновленого Creta стане Індонезія, а потім кросовер вийде на ринки Індії, Бразилії, Китаю та інших країн.