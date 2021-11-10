Компактный кроссовер, разработанный в Индии, пока не добрался до европейских рынков, хотя был заявлен глобальной моделью. Между тем Hyundai уже имеет обновленную модель с характерным дизайном передней части в стиле "старшего брата".

В сеть слили официальные фотографии обновленного компактного кроссовера Hyundai Creta, официальный дебют которого должен состояться 11 ноября. Есть фотографии снаружи и внутри, поэтому вид модели больше не является секретом.

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За пределами Индии Hyundai Creta доступен на нескольких азиатских рынках, в Южной Америке и в России. В глобальной линейке южнокорейской марки Creta стоит на ступеньку выше Casper и Venue, но ниже Kona.

Обновленный Creta получил новую переднюю часть с решеткой и габаритными ходовыми огнями в стиле Tucson. При этом передняя оптика кроссовера осталась “двухэтажной”.

На рынках юго-восточной Азии обновленный Creta будет предлагаться с теми же 1,5-литровыми агрегатами (бензиновым и дизельным, оба мощностью 115 лошадиных сил), что и сейчас, а также с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 лошадиных сил. Агрегаты сочетаются с “механикой”, вариатором или роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Первой страной для обновленного Creta станет Индонезия, а затем кроссовер выйдет на рынки Индии, Бразилии, Китая и других стран.