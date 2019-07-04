Модернизированная машина почти не отличается от предшественника, поскольку основные изменения скрыты под капотом, где появились новые бензиновые и дизельные турбомоторы.

В течение нескольких месяцев фотошпионам попадались закамуфлированные Opel Astra, но можно было совсем не скрывать обновленную модель. Изменения во внешности оказались незначительными, а все самое главное спрятано в моторном отсеке.

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"Эффективная Astra", как называет новинку производитель, визуально вроде бы не изменилась. Но на самом деле тщательная работа в аэродинамической трубе позволила мелкими штрихами снизить коэффициент сопротивления воздуха хэтчбека до 0,26, а универсала – до 0,25. Это помогло уменьшить расход топлива и выбросы CO2.

Основные изменения коснулись линейки моторов. Бензиновые двигатели представлены 1,2 и 1,4-литровыми турбоагрегатами мощностью от 110 до 145 л.с., 6-ступенчатая механическая коробка передач возлагается мотору 1.2, а 7-ступенчатый “робот” доступен для более объемного двигателя.

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Дизель представлен 1,5-литровым мотором мощностью 105 и 122 л.с. По умолчанию они оснащаются механикой, а в качестве опции доступен первый в истории Opel 9-ступенчатый автомат. Все агрегаты по уровню вредных выбросов приведены в соответствие с современными экологическими стандартами Euro 6d.

Все версии обновленного Opel Astra получили светодиодные фары, улучшенную камеру заднего вида с более контрастным изображением, модернизированную мультимедийную систему и полностью цифровую приборную панель, доступную в качестве опции.

Украинский импортер Opel уже рассматривает возможность поставки обновленного Opel Astra на наш рынок.