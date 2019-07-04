Модернізована машина майже не відрізняється від попередника, оскільки основні зміни приховані під капотом, де з'явилися нові бензинові і дизельні турбомотори.

Протягом декількох місяців фотошпигунам траплялися закамуфльовані Opel Astra, але можна було зовсім не приховувати оновлену модель. Зміни в зовнішності виявилися незначними, а все найголовніше заховано в моторному відсіку.

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"Найефективніша Astra", як називає новинку виробник, візуально начебто не змінилася. Але насправді ретельна робота в аеродинамічній трубі дозволила дрібними штрихами знизити коефіцієнт опору повітря хетчбека до 0,26, а універсалу - до 0,25. Це допомогло зменшити витрату палива і викиди CO2.

Основні зміни торкнулися лінійки моторів. Бензинові двигуни представлені 1,2- і 1,4-літровими турбоагрегатами потужністю від 110 до 145 к.с., 6-ступінчаста механічна коробка передач покладається мотору 1.2, а 7-ступінчастий "робот" доступний для більш об'ємного двигуна.

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Дизель представлений 1,5-літровим мотором потужністю 105 і 122 к.с. За умовчанням вони оснащуються механікою, а в якості опції доступний перший в історії Opel 9-ступінчастий автомат. Всі агрегати за рівнем шкідливих викидів приведені у відповідність з сучасними екологічними стандартами Euro 6d.

Всі версії оновленого Opel Astra отримали світлодіодні фари, поліпшену камеру заднього виду з більш контрастним зображенням, модернізовану мультимедійну систему і повністю цифрову приладову панель, доступну в якості опції.

Український імпортер Opel вже розглядає можливість поставки оновленого Opel Astra на наш ринок.