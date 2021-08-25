Американский седан Volkswagen Jetta седьмой генерации пережил рестайлинг, однако обновился не только внешне, но и внутри.

Внешние изменения свелись к новым бамперам, слегка модернизированной оптике и немного другой решетке радиатора, а главным новшеством в салоне стала виртуальная панель приборов диагональю 8 или 10,2 дюйма.

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Jetta пользуется спросом в США и входит в тройку бестселлеров Volkswagen на тамошнем рынке. Рестайлинг призван закрепить этот результат – седану расширили палитру цветов, предложили новый двигатель, а также добавили новые опции, среди которых, например, фирменная телематическая система.

Список оснащения расширился путем добавления системы автоматического торможения и мониторинга слепых зон, а опционально можно заказать адаптивный круиз-контроль и систему удержания автомобиля в полосе движения.

В США и Канаде обновленная Jetta теперь комплектуется двигателем 1.5 TSI семейства EA211 Evo, который развивает 160 л. с. мощности и сочетается с 6-ступенчатой "механикой" или 8-ступенчатым "автоматом". Предыдущий 1,4-литровый агрегат останется в гамме, но только для Мексики и других латиноамериканских стран.

"Заряженная" Jetta GLI по-прежнему доступна с 2,0-литровым турбомотором TSI мощностью 230 л. с., пару которому составляет 6-ступенчатая "механика" или 7-ступенчатый "робот" DSG. Такому седану уже в стандартной комплектации предоставлены адаптивные амортизаторы и дифференциал.

Старт продаж обновленного Volkswagen Jetta запланирован на конец 2021 года.