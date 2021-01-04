Популярный в Украине Volkswagen Jetta за время существования успел сменить шесть поколений. Для рынков США и Канады модель выпускается с несколькими бензиновыми двигателями, но при этом дизельная версия не уступает им по популярности.

Машина в низком ценовом сегменте предоставляет лучшее соотношение цены и качества. Дизельный двигатель очень надежен и тяговитый. Отдельный плюс автомобиля – его достаточно просторный салон.

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Наиболее популярные модельные года

По информации сервиса bidhistory, на аукционах США чаще всего покупают версии VW Jetta TDI 2012, 2014 и 2013 года. Популярность именно этих годов выпуска обусловлена довольно удачной комплектацией автомобиля при сравнительно невысокой цене. Также это последние годы выпуска автомобиля с дизельным агрегатом. Менее популярны модели 2015 и 2010 года.

С какими повреждениями чаще всего покупают Jetta TDI на аукционах

Чаще всего на аукционах автомобили продаются с повреждениями, которые страховые компании предпочли не восстанавливать. VW Jetta TDI – не исключение.

В подавляющем большинстве дизельную "Джетта" продают с повреждениями передней части. На втором месте – продажа авто с косметическими дефектами, что появились в процессе эксплуатации и износа и не требуют серьезных затрат на восстановление (например, небольшие царапины и вмятины).

На третьем и четвертом месте – повреждения боковой части (чаще всего – дверей или крыльев) и задней части кузова.

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Менее популярны автомобили-перевертыши, версии под восстановление после аварии с повреждениями по всему кузову, и машины с техническими неполадками.

Цены на VW Jetta TDI на аукционах США



Купить дизельную "Джетта" 2010-2015 на аукционах США можно за скромную сумму двух "Айфонов" – примерно за 1700 $. Цены на этот автомобиль в этом году варьировались от 1.5 тыс. долл. в апреле, до 2.6 тыс. долл. в июле. По конец года актуальная стоимость составила 1700 $ в декабре.

За свои деньги VW Jetta TDI – очень надежный и комфортный автомобиль, не требующий особых затрат на ТО и эксплуатацию. Эти достоинства и дают ему столь высокую популярность на вторичном рынке США.