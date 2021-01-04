Популярний в Україні Volkswagen Jetta за час існування встиг змінити шість поколінь. Для ринків США і Канади модель випускається з декількома бензиновими двигунами, але при цьому дизельна версія не поступається їм за популярністю.

Машина в низькому ціновому сегменті дає краще співвідношення ціни і якості. Дизельний двигун дуже надійний і тяговитий. Окремий плюс автомобіля – його досить просторий салон.

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Найбільш популярні модельні роки

За інформацією сервісу bidhistory, на аукціонах США найчастіше купують версії VW Jetta TDI 2012, 2014 і 2013 року. Популярність саме цих років випуску зумовлена досить вдалою комплектацією автомобіля при порівняно невисокій ціні. Також це останні роки випуску автомобіля з дизельним агрегатом. Менш популярні моделі 2015 і 2010 років.

З якими ушкодженнями найчастіше купують Jetta TDI на аукціонах

Найчастіше на аукціонах автомобілі продаються з ушкодженнями, які страхові компанії вважали за краще не відновлювати. VW Jetta TDI – не виняток.

У переважній більшості дизельну "Джетта" продають з ушкодженнями передньої частини. На другому місці – продаж авто з косметичними дефектами, що з'явилися в процесі експлуатації та зношеності й не вимагають серйозних витрат на відновлення (наприклад, невеликі подряпини та вм'ятини).

На третьому і четвертому місцях – пошкодження бічної частини (найчастіше – дверей або крил) і задньої частини кузова.

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Менш популярні автомобілі – перевернуті, відновлені після аварії з ушкодженнями по всьому кузову, машини з технічними неполадками.

Ціни на VW Jetta TDI на аукціонах США

Купити дизельну "Джетта" 2010-2015 на аукціонах США можна за скромну нового "айфона" – приблизно за 1700 $. Ціни на цей автомобіль в цьому році варіювалися від 1.5 тис.дол. у квітні, до 2.6 тис.дол. в липні. По кінець року актуальна вартість склала 1700 $ в грудні.

За свої гроші VW Jetta TDI – дуже надійний і комфортний автомобіль, що не вимагає особливих витрат на ТО та експлуатацію. Ці переваги й дають йому таку високу популярність на вторинному ринку США.