Американський седан Volkswagen Jetta сьомої генерації пережив рестайлінг, але оновився не тільки зовні, а й всередині.

Зовнішні зміни звелися до нових бамперів, злегка модернізованої оптики й трохи іншої решітці радіатора, а головним нововведенням в салоні стала віртуальна панель приладів діагоналлю 8 або 10,2 дюйма.

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Jetta має попит у США і входить до трійки бестселерів Volkswagen на тамтешньому ринку. Рестайлінг покликаний закріпити цей результат – седану розширили палітру кольорів, запропонували новий двигун, а також додали нові опції, серед яких, наприклад, фірмова телематична система.

Список оснащення розширився шляхом додавання системи автоматичного гальмування та системи моніторингу сліпих зон, а опціонально можна замовити адаптивний круїз-контроль і систему утримання автомобіля в смузі руху.

У США і Канаді оновлена Jetta тепер комплектується двигуном 1.5 TSI сімейства EA211 Evo, який розвиває 160 к.с. потужності та поєднується з 6-ступеневою "механікою" або 8-ступеневим "автоматом". Попередній 1,4-літровий агрегат залишиться в гамі, але тільки для Мексики та інших латиноамериканських країн.

"Заряджена" Jetta GLI, як і раніше, доступна з 2,0-літровим турбомотором TSI потужністю 230 к.с., пару якому складає 6-ступенева "механіка" або 7-ступеневий "робот" DSG. Такому седану вже в стандартній комплектації надані адаптивні амортизатори та диференціал.

Старт продажів оновленого Volkswagen Jetta запланований на кінець 2021 року.