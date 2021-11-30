Пробег между подзарядками полностью электрического кроссовера увеличился на 7 процентов.

В 2018 году хэтчбек Citroen DS 3 превратился в субкомпактный кроссовер DS 3 Crossback, который обходится без значка Citroen. До этого времени DS 3 Crossback остается единственной полностью электрической моделью французской марки, но уже немного отстает от конкурентов, поэтому для 2022 года компания DS Automobiles подготовила для него легкое обновление, увеличив кроссоверу запас хода.

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DS 3 Crossback E-Tense – не только единственная электрическая модель премиальной французской марки, но и первый и единственный электрический представитель сегмента субкомпактных кроссоверов премиум-класса. В ходе обновления он получил новую тепловую помпу, которая значительно снижает потребление энергии. Эта часть оборудования работает в паре с датчиком влажности.

Также DS 3 Crossback E-Tense получил шины категории "A", разработанные Continental для улучшения сопротивления качению. Покрышки Continental EcoContact 6 Q имеют размерность 215/60 на 17 дюймов. Шины имеют усовершенствованный узор в блоках протектора, ламелях и боковых канавках для снижения уровня шума.

Благодаря вышеупомянутым обновлениям запас хода DS 3 Crossback E-Tense по измерениям WLTP увеличился с 320 до 341 километра.

Во Франции электронный кроссовер стоит от 31 600 евро, беря во внимание государственный экологический грант на 6000 евро. В Украине бренд DS Automobiles не предлагает электрическую версию E-Tense для компактного кроссовера – на нашем рынке модель доступна с бензиновым 1.2 PureTech и дизельным 1.5 BlueHDi, цены стартуют от 712 100 гривен.

Фото: модернизированный DS 3 Crossback E-Tense 2022/DS Automobiles