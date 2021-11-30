Пробіг між заряджаннями повністю електричного кросовера збільшився на 7 відсотків.

У 2018 році хетчбек Citroen DS 3 перевтілився у субкомпактний кросовер DS 3 Crossback, який обходиться без значка Citroen. До цього часу DS 3 Crossback залишається єдиною повністю електричною моделлю французької марки, але вже трохи відстає від конкурентів, тому для 2022 року компанія DS Automobiles підготувала для нього легке оновлення, збільшивши кросоверу запас ходу.

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DS 3 Crossback E-Tense – не лише єдина електрична модель преміальної французької марки, а й перший та єдиний електричний представник сегменту субкомпактних кросоверів преміум-класу. В ході оновлення він отримав нову теплову помпу, яка значно знижує споживання енергії. Ця частина обладнання працює в парі з датчиком вологості.

Також DS 3 Crossback E-Tense отримав шини категорії “A”, розроблені Continental для покращення опору коченню. Покришки Continental EcoContact 6 Q мають розмірність 215/60 на 17 дюймів. Шини мають вдосконалений візерунок у блоках протектора, ламелях та бічних канавках для зниження рівня шуму.

Завдяки вищезгаданим оновленням, запас ходу DS 3 Crossback E-Tense за вимірами WLTP збільшився з 320 до 341 кілометра.

У Франції електричний кросовер коштує від 31 600 євро, враховуючи державний екологічний грант на 6000 євро. В Україні бренд DS Automobiles не пропонує електричну версію E-Tense для компактного кросовера – на нашому ринку модель доступна з бензиновим 1.2 PureTech та дизельним 1.5 BlueHDi, ціни стартують від 712 100 гривень.

Фото: модернізований DS 3 Crossback E-Tense 2022 / DS Automobiles