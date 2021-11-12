У президентського кросовера також подовжена колісна база.

Новий автомобіль приєднався до довгої лінійки моделей DS, виготовлених для попередніх президентів Франції. Еммануель Макрон матиме чимало простору всередині, завдяки додатковим 20 см колісної бази.

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Втім, навіть з подовженою колісною базою DS 7 Crossback виявляється компактнішим, наприклад, за звичайний BMW X7, не кажучи вже про монструозний президентський позашляховик американського лідера Джо Байдена.

Ексклюзивні підголівники з алькантари, бездротові зарядні пристрої, додаткові USB-порти та центральний тримач для документів — це деякі особливості салону президентського DS 7 Crossback Elysee, на додачу до броньованого кузову. Червоні та сині проблискові вогні вбудовані в решітку радіатора, знімні тримачі прапорів, антена для спеціальної телекомунікаційної системи, виготовлені на замовлення 20-дюймові колеса та літери FR на капоті, передніх дверях і дверях багажника – це зовнішні особливості президентського екіпажу Макрона.

Єдина річ, яка залишилась у DS 7 Crossback Elysee без змін – це силова установка. Плагін-гібрид E-Tense, який поєднує в собі бензиновий двигун з двома електродвигунами та літій-іонною батареєю на 13,2 кВт*год, розвиває комбіновану потужність у 300 к.с. і 520 Нм крутного моменту.

Фото: броньований DS 7 Crossback Elysee президента Франції / DS Automobiles