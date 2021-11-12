У президентского кроссовера также удлинена колесная база.

Новый автомобиль присоединился к длинной линейке моделей DS, сделанных для предыдущих президентов Франции. У Эммануэля Макрона буде много пространства внутри, благодаря дополнительным 20 см колесной базы.

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Впрочем, даже с удлиненной колесной базой DS 7 Crossback оказывается более компактным, например, чем обычный BMW X7, не говоря уже о монструозном президентском внедорожнике американского лидера Джо Байдене.

Эксклюзивные подголовники из алькантары, беспроводные зарядные устройства, дополнительные USB-порты и центральный держатель для документов – это некоторые особенности салона президентского DS 7 Crossback Elysee, вдобавок к бронированному кузову. Красные и синие проблесковые маячки встроены в радиаторную решетку, съемные держатели флагов, антенна для специальной телекоммуникационной системы, изготовленные по заказу 20-дюймовые колеса и буквы FR на капоте, передних дверях и дверях багажника – это внешние особенности президентского экипажа.

Единственная вещь, которая осталась у DS 7 Crossback Elysee без изменений – это силовая установка. Плагин-гибрид E-Tense, сочетающий в себе бензиновый двигатель с двумя электродвигателями и литий-ионной батареей на 13,2 кВт*ч, развивает комбинированную мощность в 300 л.с. и 520 Нм крутящего момента.

Фото: бронированный DS 7 Crossback Elysee президента Франции / DS Automobiles