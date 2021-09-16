Ford не стал разделять пассажирский хэтчбек и коммерческий фургончик и представил их вместе.

В свою очередь, пассажирский хэтчбек Ford Fiesta дебютировал в трех версиях: обычный, кросс-хэтч и спортивный ST.

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Хэтчбек Fiesta седьмого поколения, дебютировавший в 2017 году, уже обновлялся в 2020 году. Тогда модель получила мягкий гибридный двигатель EcoBoost, возможности подключения и новые функции безопасности. На этот раз модернизация коснулась внешнего вида, интерьера и электроники.

Все варианты обновленного Ford Fiesta получили визуальные изменения, стандартные светодиодные фары и свежие технологии внутри, сохраняя при этом 3-дверный кузов.

Технологии следующего поколения включают новые светодиодные фары Matrix с дальним светом без бликов, 12,3-дюймовый дисплей приборов, что настраивается, систему оповещения о выходе из полосы движения.

Фото: обновленный хэтчбек Ford Fiesta 2021 / Ford

Электрифицированная линейка силовых агрегатов включает 48-вольтовый гибрид EcoBoost и 7-скоростной “автомат” с двойным сцеплением Powershift. 1-литровый гибридный двигатель EcoBoost для нового Fiesta доступен с мощностью 125 и 155 л.с. в сочетании с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач. Расход топлива – 4,9 л/100.

Гибрид EcoBoost мощностью 125 л.с. также доступен с семискоростной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением Powershift. С этой трансмиссией мотор потребляет 5,2 литра бензина на 100 км пробега.

1-литровый двигатель EcoBoost от Ford также предлагается с мощностью 100 л.с. (5,2 л/100 км), который доступен с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Горячий хэтчбек Fiesta ST получил силовую установку с 1,5-литровым EcoBoost мощностью 200 л.с. Лютый хэтч выстреливает до первой сотни на спидометре за 6,5 секунды и способен развивать максимальную скорость в 230 км/ч.

Базовые версии модели будут доступны в комплектациях Trend и Titanium, наряду с коммерческой версией Van, спортивно стилизованной ST-Line, приключенческой Active и полномасштабно спортивной ST. Лучше и более оснащенными будут машины в версиях Vignale.