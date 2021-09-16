Ford не став розділяти пасажирський хетчбек та комерційний фургончик і представив їх разом.

Своєю чергою, пасажирський хетчбек Ford Fiesta дебютував у трьох версіях: звичайний, крос-хетч та спортивний ST.

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Хетчбек Fiesta сьомого покоління, що дебютував у 2017 році, вже оновлювався у 2020 році. Тоді модель отримала м'який гібридний двигун EcoBoost, можливості підключення та нові функції безпеки. Цього разу модернізація торкнулась зовнішнього вигляду, інтер’єру та електроніки.

Усі варіанти оновленого Ford Fiesta отримали візуальні зміни, стандартні світлодіодні фари та свіжі технології всередині, зберігаючи при цьому 3-дверний кузов.

Технології наступного покоління включають нові світлодіодні фари Matrix з дальнім світлом без відблисків, 12,3-дюймовий дисплей приладів, що налаштовується, систему сповіщення про вихід зі смуги руху.

Фото: оновлений хетчбек Ford Fiesta 2021 / Ford

Електрифікована лінійка силових агрегатів включає 48-вольтовий гібрид EcoBoost та 7-швидкісний “автомат” з подвійним зчепленням Powershift. 1-літровий гібридний двигун EcoBoost для нового Fiesta доступний з потужністю 125 і 155 к.с. у поєднанні з шестишвидкісною механічною коробкою передач. Споживання пального – ​​4,9 л/100.

Гібрид EcoBoost потужністю 125 к.с. також доступний із семишвидкісною автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням Powershift. Із цією трансмісією мотор споживає 5,2 літра бензину на 100 км пробігу.

1-літровий двигун EcoBoost від Ford також пропонується з потужністю 100 к.с. (5,2 л/100 км), який доступний з шестишвидкісною механічною коробкою передач.

Гарячий хетчбек Fiesta ST отримав силову установку з 1,5-літровим EcoBoost потужністю 200 к.с. Лютий хетч вистрілює до першої сотні на спідометрі за 6,5 секунди та здатен розвивати максимальну швидкість у 230 км/год.

Базові версії моделі будуть доступні у комплектаціях Trend та Titanium, поряд з комерційною версією Van, спортивно стилізованою ST-Line, пригодницькою Active та повномасштабно спортивною ST. Найкраще та найбаатше оснащеними будуть машини у версіях Vignale.