Jaguar F-PACE получил новые опции, упрощенный модельный ряд, больший запас хода для плагин-гибрида P400e и улучшенную информационно развлекательную систему.

В 2024 модельном году P400e возглавит линейку электрифицированных силовых агрегатов F-PACE. Он отличается большим блоком литий-ионных аккумуляторов, имеющим 9 модулей вместо 8. Емкость батареи увеличена до 19,2 кВт·ч (ранее 17,1 кВт·ч).

Для владельцев это означает увеличенный на 20% запас хода на электротяге: теперь авто преодолевает 65 км вместо 53 км. Показатели потребления горючего по циклу WLTP TEL1 – 1,6 л/100 км.

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Комбинированная мощность силового агрегата 404 л.с., а крутящий момент 640 Нм позволяет ускоряться от 0 до 100 км/ч всего за 5,3 секунды. Ожидается, что доля таких продаж достигнет 98% в странах, где наиболее популярны электрифицированные автомобили – например, в Нидерландах.

Сфокусированный на простоте выбора элегантный модельный ряд F-PACE теперь предложен в версиях R-Dynamic – другие не будут доступны. Это оптимизирует предложение владельцев и отражает эксклюзивность улучшенных спецификаций.

Интерьер F-PACE обогащен инновационными технологиями: версия R-Dynamic S отличается новым TFT цифровым дисплеем водителя. А это конфигурация двух циферблатов с выбором медиа или навигации на центральной панели. Беспроводная зарядка для устройств стандартна для R-Dynamic SE.

Быстрая, интуитивно понятная информационно развлекательная система Pivi Pro во всех версиях F-PACE обеспечит постоянную связь с такими беспроводными технологиями, как Apple CarPlay® и Wireless Android Auto™ в стандартной комплектации. Навигация what3words также интегрирована. Удаленное обновление программного обеспечения позволит обновлять Pivi Pro и системы авто в любой момент.



Вся линейка силовых агрегатов – это 4-цилиндровый бензиновый гибрид-плагин (PHEV) мощностью 404 л.с., 4-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 250 л.с., 4-цилиндровый мягкий дизельный гибрид (MHEV) мощностью 163 л.с. с. и 204 л.с., 6-цилиндровый дизельный MHEV мощностью 300 л.с., 6-цилиндровый бензиновый MHEV мощностью 400 л.с. и бензиновый двигатель V8 мощностью 550 л. (в зависимости от рынка). Все они будут производиться в Центре производства двигателей Jaguar Land Rover в городе Вулвергемптон, Великобритания.

Модельный ряд F-PACE оснащен 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и доступен с полным приводом. Будущие владельцы получат не только изысканную роскошь автомобиля, но и идеальный баланс производительности и маневренности.

Ожидается, что в Украине F-PACE 2024 модельного года будет доступен для заказа по всем спецификациям в начале 2023 года. Стоимость будет сообщена позже.