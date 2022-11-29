Південноафриканська компанія створила перший у світі броньований Jaguar I-Pace. Компанія Armormax стверджує, що створила авто з найлегшого захисного матеріалу у світі.

Про те, що престижний пасажирський електромобіль “вдягнуть” у броню, ми почули кілька місяців тому. Мова йшла про BMW i7, однак баварська компанія заявила лише про намір зробити таку машину. Австралійська компанія, яка спеціалізується на переробці серійних автомобілів, представила вже готовий броньований електромобіль Jaguar I-Pace.

Також цікаво тест-драйв броньованого пікапа Toyota з українською назвою "Хорт"

Компанія з виробництва броньованих авто Armormax має офіси по всьому світу, але за розробку броньованого позашляховика Jaguar відповідає її база в Південній Африці. Jaguar South Africa працювала з компанією над виробництвом I-Pace, і робота з додавання захисту не відміняє гарантію.

Бронювання автомобіля, як правило, додає тонну ваги, але Armormax каже, що I-Pace використовує переваги власних матеріалів. Компанія стверджує, що її захисний матеріал є найлегшим у світі та відзначає використання високоякісного балістичного скла. I-Pace має рейтинг балістичного захисту B4, який охоплює пістолети калібру до .44 Magnum і дробовики. Armormax додав шини Run-Flat і систему внутрішнього зв’язку.

Дивіться відео про електричний броньований Jaguar I-Pace:

Ми не знаємо, чи буде Armormax пропонувати I-Pace за межами Південної Африки, але, ймовірно, він буде недешевим. I-Pace у США стартує від понад 71 000 доларів, і це ще до того, як покупці додадуть будь-які броньовані листи Armormax. Окрім броні, Armormax може доповнити машину системами димової завіси, дверними ручками з електричним розрядом і системою розподілу дорожнього кріплення.