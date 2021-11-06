Оновлення торкнулось електричної начинки, через яку Jaguar став більш економічним, а значить дає можливість більше проїхати на одному заряді.

Jaguar I-PACE – перший повністю електричний кросовер англійського бренду, який з'явився у продажу ще у 2018 році, а наступного року навіть став навіть лідером на українському ринку нових електромобілів. Втім, "вбивцею Тесли" він так і не став, хоча передумови були.

За рівнем оснащення та якістю матеріалів цей Jaguar відноситься до преміум-сегменту за європейськими канонами автомобілебудування. Але за рівнем досконалості електричних технологій він, звичайно, до американських лідерів електромобілів Tesla Model X чи Tesla Model S не дотягував. Після оновлення в другій половині 2020 року Jaguar I-PACE "підтягнувся" саме в цій дисципліні.

Також цікаво як англійські Jaguar Land Rover стали найтехнологічнішими і світі

Яскравий та преміальний

Тестовий Jaguar I-PACE, особливо в яскраво-червоному кольорі, виглядає дуже яскраво та динамічно. Величезна решітка радіатора, яка електромобілю в принципі не потрібна, тепер стала хромованою. Це саме та ознака, за якою зовні можна відрізнити оновлену версію 2020 року. Характерні для Jaguar фари, стрімка лінія кузову, антикрило на кормі – ознаки спортивного стилю бренду, який не сплутаєш з іншими. На мій погляд, це найбільш динамічний кросовер англійської марки на сьогодні, дарма що дизайну вже кілька років.

Нова версія не розчаровує і в салоні. Так, тут немає величезного екрана-планшета, як у американських електрокарів, натомість дисплеїв набагато більше. Центральний став основою нової інфо-розважальної системи Pivi Pro, яка встановлюється в сучасних моделях виробника люксових авто JLR. Вона має сучасний інтерфейс, відмінну швидкість реакції та достатній функціонал. І навіть може оновлюватись "по повітрю"!

Картинка шикарна – камера заднього огляду промальовує усі нюанси. А от вид "зверху" вже не такий яскравий. Android Auto та Apple CarPlay підтримується, якщо під'єднати смартфон за допомогою дроту. Але щоб зарядити телефон, достатньо його покласти на поличку під центральною консоллю – там є безпровідна зарядка.

Панель приладів теж з електронним дисплеєм, як і система керування кондиціонуванням в салоні. В ній спідометр з аналогом тахометра та запасом ходу, показниками борткомп'ютера та картою.

В крутилках клімат-системи є екранчики, вони ще регулюють підігрів та охолодження передніх сидінь. Серед інновацій – іонізація повітря в салоні з фільтром PM2.5, який не пропускає навіть дуже маленьких пилинок. Система кондиціонування дозволяє очистити та підготувати повітря в салоні ще до подорожі – потрібно лише за допомогою мобільного додатку активувати її за кілька хвилин до початку поїздки.

Якість матеріалів, шкіра, дерево та металічні вставки – всі ці елементи виконані на найвищому рівні: відчувається англійська школа створення преміальних інтер'єрів. А пасажири другого ряду, які теж не обділені перевагами цивілізації, отримують найбільшу насолоду від панорамного даху – він хоч і не відчиняється, натомість вдало затемнений, поглинає інфрачервоні промені та передає в салон ще більше затишку й комфорту.

Місця достатньо як спереду, так і на другому ряду. Багажник теж немалий (656 л), та й широкі двері дозволяють вантажити великі речі. Під капотом є невеличкий багажник, однак за об'ємом він порівняний з салонним "бардачком".

Усе у цьому електромобілі зроблено так, щоб колишній власник авто з ДВС швидко звик до усіх функцій. Хіба що коробка передач трохи незвична – кнопки замість традиційної для "Ягуарів" шайби перемикання. Тиснемо кнопку старту – режим Ready загоряється на панелі приладів та проєкційному дисплеї на лобовому склі. Можна натискати педаль газу!

Також цікаво українці почали частіше купувати китайські електромобілі

400 – це потужність!

4,8 секунди до сотні – прекрасний результат, однак розгін не такий різкий, як на Tesla з аналогічними показниками. Голову різко не відкидає на підголовник, машина прискорюється дуже швидко, однак більш плавно. Звук при цьому – немов їдеш не на "електричці", а на справжньому авто з ДВС. І лунає десь з-під капоту.

На шильдику корми Jaguar I-PACE вказано EV400. Саме стільки електричних "конячок" заховано в нетрях цього кросовера. Незалежно від версії електромобіль має 400 к.с. потужності, 696 Нм та тягову батарею у 90 кВт год.

В електромобіля є кілька режимів руху, серед яких економічний, нормальний та спортивний. І навіть в нормальному розгін дуже інтенсивний. Також можна змінювати ступінь рекуперації.

Усі I-PACE – з повним приводом, однак пневматична підвіска, які змінює кліренс в діапазоні 114 – 201 мм – за доплату. Тестовий варіант – саме з такою системою. Вона дозволяє змінювати положення кузова над дорогою прямо на ходу. Тож як тільки рівний асфальт змінюються глибокими ямами (а таке в Україні трапляється дуже часто), варто підняти авто над дорогою. І, звісно ж, зменшити швидкість – поберегти красиві 20-дюймові диски.

До стрімкого розгону додається напрочуд чутливе кермо, тож задоволення від керування отримуєш на всі 100 відсотків. Як тільки треба випередити автомобіль на трасі, Jaguar I-PACE легко "вистрілює" вперед, а кермом майстерно доправляєш до траєкторії. Повний привід та широкі колеса не допускають пробуксовок. Гальма також відповідають динаміці розгону – вони знижують швидкість надійно та не менш плавно. Єдине, що такі маневри не варто робити на високому положенні кузова – в цьому випадку автомобіль стає більш жорстким. В нормальному режимі підвіска дуже приємна, не помічає навіть високих "лежачих поліцейських".

Зарядитись можна швидше, але не миттєво

Оновлений Jaguar I-PACE отримав вдосконалену систему електричної зарядки та руху. Загалом ніби все те ж саме, але інженерам вдалось суттєво зменшити витрати енергії та збільшити запас ходу на одному заряді. Згідно з технічними характеристиками, максимальний пробіг на 100% зарядженій АКБ ємністю 90 кВт год (реальних 85) становить 407 – 470 км. Кажуть, що проїхати 400 цілком можливо, хоча в мене не вийшло.

Я їздив з Києва до Умані маршрутом довжиною 220 км, а на трасі запас ходу електромобілів менший, ніж у місті. Та й експериментів з розрядки "до нуля" не ставив. Однак знайшов оптимальну крейсерську швидкість – щоб не плестись позаду вантажівок та не витрачати багато енергії. Це десь 110 – 120 км на годину – за такої швидкості електричний "Ягуар" витрачає 19 – 22 кВт*год на 100 км. Якщо їздити активно, часто переганяти, витрата збільшується до 26 – 28 кВт*год на 100 км, а запас ходу на дисплеї моментально тане. В такому темпі й до Умані можна не добратись на одному заряді.

В місті витрата дійсно знижується. Але менше 19 кВт*год на 100 км побачити не вдалось. Та й задоволення від їзди настільки динамічним авто під час постійних заторів і тягнучок не відчуваєш.

На трасі виручав адаптивний круїз-контроль – він слідкував на автомобілями спереду та знижував швидкість. Але в місті, коли рухаєшся з зупинками, він самостійно не вміє рушати – лише показує про те, що авто спереду від'їхало. Водій сам має натискати кнопку на кермі. Більше жодних проявів "автопілоту" на Jaguar I-PACE нема. Але це ж авто для водія, на ньому справді можна отримати задоволення від керування, а не просто переміщатись з точки А у точку Б.

Щоб зарядити електромобіль, тепер можна скористатись швидкою трифазною зарядкою. Якщо б потужність була 50 кВт, цей електромобіль міг би взяти за 15 хвилин заряду на 63 км. Однак у нас такі потужні – рідкість, тому мені вдалось знайти одну швидку поблизу Умані та зарядити за півтори години десь на 220 км. Більш повільні 7-кіловатні наповнити акумулятор можуть за 12,7 годин. А якщо заряджатись від звичайної розетки, "повний бак" заллє аж за 40 годин.

Також цікаво винахідники розробили бездротову зарядку електромобілів на ходу

Вартість оновленого Jaguar I-PACE починається від 69 790 євро, тестова версія з пневмопідвіскою, панорамним дахом, чорною стелею та іншими опціями оцінена 85900 євро. Існує також спецверсія Black з більшістю необхідних опцій за 71 тисячу євро. Гарантія на акумулятор – 8 років або 160 тисяч кілометрів.

Висновок

Після оновлення Jaguar I-PACE отримав нові можливості заряду, кращу економічність та сучасну мультимедійну систему. Однак "Теслою" не став. Він залишився автомобілем, який має яскраву зовнішність та ексклюзивність, комфорт та сучасні технології. Так, він динамічний, але не різкий, має прекрасно продуманий та дорогий салон. Однак і досі подорожувати далеко на ньому не дуже зручно. Через особливості вітчизняної інфраструктури та все ще значне споживання енергії електромобілем далекі поїздки треба ретельно планувати та мати вдосталь вільного часу. А от власникам заміських будинків з встановленою у домі трифазною зарядною станцією, які проводять багато часу у мегаполісі, цей електрокар підійде ідеально.