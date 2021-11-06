Обновление затронуло электрическую начинку, из-за которой Jaguar стал более экономичным, а значит дает возможность больше проехать на одном заряде.

Jaguar I-PACE – первый полностью электрический кроссовер английского бренда, который появился в продаже еще в 2018 году, а в следующем даже стал лидером на украинском рынке новых электромобилей. Впрочем, "убийцей Тесла" он так и не стал, хотя предпосылки были.

По уровню оснащения и качеству материалов этот Jaguar относится к премиум-сегменту по европейским канонам автомобилестроения. Но по уровню совершенства электрических технологий он, конечно, до американских лидеров электромобилей Tesla Model X или Tesla Model S не дотягивал. После обновления во второй половине 2020 года Jaguar I-PACE "подтянулся" именно в этой дисциплине.

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Яркий и премиальный

Тестовый Jaguar I-PACE, особенно в алом цвете, выглядит очень ярко и динамично. Огромная решетка радиатора, электромобилю в принципе не нужная, теперь стала хромированной. Это именно тот признак, по которому можно отличить обновленную версию 2020 года. Характерные для Jaguar фары, стремительная линия кузова, антикрыло на корме – признаки спортивного стиля бренда, который не спутаешь с другими. На мой взгляд, это самый динамичный кроссовер английской марки на сегодняшний день, хотя дизайну уже несколько лет.

Новая версия не разочаровывает и в салоне. Да, здесь нет огромного экрана-планшета, как у американских электрокаров, а дисплеев гораздо больше. Центральный стал основой новой инфоразвлекательной системы Pivi Pro, которая устанавливается в современных моделях производителя люксовых авто JLR. Она имеет современный интерфейс, отличную скорость реакции и достаточный функционал. И даже может обновляться "по воздуху"!

Картинка шикарная – камера заднего вида прорисовывает все нюансы. А вот вид "сверху" уже не так ярок. Android Auto и Apple CarPlay поддерживается при подключении смартфона с помощью провода. Но чтобы зарядить телефон, достаточно его положить на полочку под центральной консолью – там есть беспроводная зарядка.

Приборная панель тоже с электронным дисплеем, как и система управления кондиционированием в салоне. В ней спидометр с аналогом тахометра и запасом хода, показателями борткомпьютера и картой.

В крутилках климат-системы есть экранчики, они еще регулируют подогрев и охлаждение передних сидений. Среди инноваций – ионизация воздуха в салоне с фильтром PM2.5, не пропускающим даже очень маленьких пылинок. Система кондиционирования позволяет очистить и подготовить воздух в салоне еще до путешествия – нужно только с помощью мобильного приложения активировать его за несколько минут до начала поездки.

Качество материалов, кожа, дерево и металлические вставки – все эти элементы выполнены на самом высоком уровне: чувствуется английская школа создания премиальных интерьеров. А пассажиры второго ряда, тоже не обделенные преимуществами цивилизации, получают наибольшее наслаждение от панорамной крыши – она хоть и не открывается, но удачно затемнена, поглощает инфракрасные лучи и передает в салон еще больше уюта и комфорта.

Места достаточно как спереди, так и на втором ряду. Багажник тоже немалый (656 л), да и широкая дверь позволяет грузить большие вещи. Под капотом есть небольшой багажник, однако по объему он сравним с салонным "бардачком".

Все в этом электромобиле сделано так, чтобы бывший владелец авто с ДВС быстро привык ко всем функциям. Разве что коробка передач немного необычна – кнопки вместо традиционной для "Ягуаров" шайбы переключения. Жмем кнопку старта – режим Ready загорается на панели приборов и проекционном дисплее на лобовом стекле. Можно нажимать на педаль газа!

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400 – это мощность!

4,8 секунды до сотни – отличный результат, однако разгон не такой резкий, как на Tesla с аналогичными показателями. Голову резко не отбрасывает на подголовник, машина ускоряется очень быстро, но более плавно. Звук при этом – словно едешь не на "электричке", а на настоящем авто с ДВС. И раздается где-то из-под капота.

На шильдике корма Jaguar I-PACE указан EV400. Именно столько электрических "лошадок" спрятано в дебрях этого кроссовера. Независимо от версии электромобиль имеет 400 л. мощности, 696 Нм и тяговую батарею в 90 кВт час.

У электромобиля есть несколько режимов движения, среди которых экономичный, нормальный и спортивный. И даже в нормальном разгон очень интенсивный. Также можно изменять степень рекуперации.

Все I-PACE – с полным приводом, однако пневматическая подвеска, изменяющая клиренс в диапазоне 114 – 201 мм – за доплату. Тестовый вариант – именно с такой системой. Она позволяет изменять положение кузова над дорогой прямо на ходу. Так как только ровный асфальт сменяются глубокими ямами (а такое в Украине случается очень часто), стоит поднять авто над дорогой. И, конечно же, сбавить скорость – поберечь красивые 20-дюймовые диски.

К стремительному разгону добавляется удивительно чувствительный руль, так что удовольствие от управления получаешь на все 100 процентов. Как только надо опередить автомобиль на трассе, Jaguar I-PACE легко выстреливает вперед, а рулем мастерски доставляешь в траекторию. Полный привод и широкие колеса не допускают пробуксовки. Тормоза также соответствуют динамике разгона – они снижают скорость надежно и не менее плавно. Единственное, что такие маневры не стоит производить на высоком положении кузова – в этом случае автомобиль становится более жестким. В нормальном режиме подвеска очень приятная, не замечает даже высоких "лежачих полицейских".

Зарядиться можно быстрее, но не мгновенно

Обновленный Jaguar I-PACE получил усовершенствованную систему электрической зарядки и движения. В общем, все то же, но инженерам удалось существенно уменьшить расход энергии и увеличить запас хода на одном заряде. Согласно техническим характеристикам, максимальный пробег на 100% заряженной АКБ емкостью 90 кВтч (реальных 85) составляет 407 – 470 км. Говорят, что проехать 400 вполне возможно, хотя у меня не получилось.

Я ездил из Киева в Умань по маршруту длиной 220 км, а на трассе запас хода электромобилей меньше, чем в городе. Да и экспериментов по разрядке "до нуля" не ставил. Однако нашел оптимальную крейсерскую скорость – чтобы не плестись позади грузовиков и не тратить много энергии. Это где-то 110 – 120 км в час – при такой скорости электрический "Ягуар" тратит 19 – 22 кВт*ч на 100 км. Если ездить активно, часто перегонять, расход увеличивается до 26 – 28 кВт*ч на 100 км, а запас хода на дисплее моментально тает. В таком темпе и в Умань можно не добраться на одном заряде.

В городе расход действительно снижается. Но меньше 19 кВт*ч на 100 км увидеть не удалось. Да и удовольствия от езды столь динамичным авто во время постоянных пробок и тянучек не чувствуешь.

На трассе выручал адаптивный круиз-контроль – он следил за автомобилями спереди и снижал скорость. Но в городе, когда двигаешься с остановками, он самостоятельно не умеет трогаться – только показывает о том, что автомобиль спереди отъехал. Водитель должен нажать кнопку на руле. Больше никаких проявлений "автопилота" на Jaguar I-PACE нет. Но это авто для водителя, на нем действительно можно получить удовольствие от вождения, а не просто перемещаться из точки А в точку Б.

Чтобы зарядить электромобиль, теперь можно воспользоваться быстрой трехфазной зарядкой. Если бы мощность была 50 кВт, то этот электромобиль мог бы взять за 15 минут заряда на 63 км. Однако у нас такие мощные – редкость, поэтому мне удалось найти одну біструю вблизи Умани и зарядить за полтора часа где-то на 220 км. Более медленные 7-киловатные наполнить аккумулятор могут за 12,7 часов. А если заряжаться от обычной розетки, "полный бак" зальет за 40 часов.

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Стоимость обновленного Jaguar I-PACE начинается от 69 790 евро, тестовая версия с пневмоподвеской, панорамной крышей, черным потолком и другими опциями оценена в 85 900 евро. Существует также спецверсия Black с большинством необходимых опций за 71 тысячу евро. Гарантия на аккумулятор – 8 лет или 160 тысяч километров.

Вывод

После обновления Jaguar I-PACE получил новые возможности заряда, лучшую экономичность и современную мультимедийную систему. Однако "Теслой" не стал. Он остался автомобилем, обладающим яркой внешностью и эксклюзивностью, комфортом и современными технологиями. Да, он динамичен, но не резок, имеет прекрасно продуманный и дорогой салон. Однако до сих пор путешествовать далеко на нем не очень удобно. Из-за особенностей отечественной инфраструктуры и все еще значительного потребления энергии электромобилем далекие поездки нужно тщательно планировать и иметь достаточно свободного времени. А вот владельцам загородных домов с установленной в доме трехфазной зарядной станцией, проводящим много времени в мегаполисе, этот электрокар подойдет идеально.