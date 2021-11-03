В топ-10 лидеров продаж среди новых электрических авто три – китайские.

В октябре 2021 года украинцы приобрели 1 595 электромобилей, сообщает Институт исследований авторынка. Большинство из них (48%, 762 шт.) были ввезены из-за границы бывшими в употреблении. Еще 44% (698 шт.) – это внутренние перепродажи. И только 8% (135 шт.) автомобилей с электрическим двигателем украинцы приобрели новыми.

Также интересно Объем рынка новых авто в октябре снизился

Сравнивая с сентябрем 2021 года, общий объем рынка электромобилей вырос на 0,5%, а с аналогичным периодом прошлого года, общий объем первичного рынка вырос на 34,8%.

Интересно, что среди новых авто лидером стали две новинки, которые недавно были презентованы в Украине – Volvo XC40 и Hyndai Ioniq (23 и 20 авто соответственно). Другая заметная тенденция – появление в топ-10 китайских электромобилей, к которым украинцы раньше относились осторожно. В частности, заметными стали продажи Hyundai Encino (аналог Hyundai Kona), Jac IEVS4 и Honda M-NV (электрический аналог Honda HR-V). Кроме того, в октябре поставлено на учет 15 грузовых фургонов Chanje V8070, произведенных в 2017 году для рынка США. Их зарегистрировали в Украине для сдачи в аренду и лизинга.

Самым популярным электромобилем с пробегом, ввезенным из-за границы в течение октября, снова стал Nissan Leaf. На втором месте – самая дешевая и в то же время самая популярная модель Tesla Model 3. Третье место – за компактным Renault Zoe (45 шт.), которые везут из Европы.

Также интересно, что в октябре привезли много малых грузовых фургонов Renault Kangoo Z.E. Новыми они не пользовались спросом, а вот подержанными находят своих клиентов. В Украину такие прибывают из-за границы в основном после работы в курьерских или почтовых службах. Регистрация довольно “свежих” электромобилей Tesla Model Y и Audi E-Tron – результат “работы” импортеров авто из США, которые везут их как битыми или утопленными, так и целыми.