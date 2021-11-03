В топ-10 лідерів продажів серед нових електричних авто три – китайські.

У жовтні 2021 року українці придбали 1 595 електромобілів, повідомляє Інститут досліджень авторинку. Більшість із них (48%, 762 шт.) були ввезені з-за кордону вживаними. Ще 44% (698 шт.) — це внутрішні перепродажі. І лише 8% (135 шт.) автомобілів з електричним двигуном українці придбали новими.

Також цікаво обсяг ринку нових авто в жовтні знизився

Порівнюючи із вереснем 2021 року, загальний обсяг ринку електромобілів зріс на 0,5%, а з аналогічним періодом минулого року, загальний обсяг первинного ринку зріс на 34,8%.

Цікаво, що серед нових авто лідером стали дві новинки, яке нещодавно були презентовані в Україні - Volvo XC40 та Hyndai Ioniq (23 та 20 авто відповідно). Інша помітна тенденція – поява в топ-10 китайських електромобілів, до яких українці раніше ставилися обережно. Зокрема, помітними стали продажі Hyundai Encino (аналог Hyundai Kona), Jac IEVS4 та Honda M-NV (електричний аналог Honda HR-V). Окрім того, у жовтні поставлено на облік 15 вантажних фургонів Chanje V8070, вироблених у 2017 році для ринку США. Їх зареєстрували в Україні для здачі в оренду та лізингу.

Найпопулярнішим електромобілем з пробігом, ввезеним з-за кордону протягом жовтня, знову став Nissan Leaf. На другому місці — найдешевша та водночас найпопулярніша модель Tesla Model 3. Третє місце — за компактним Renault Zoe (45 шт.), які везуть з Європи.

Також цікаво, що в жовтні багато привезли малих вантажних фургонів Renault Kangoo Z.E. Новими вони не користувались попитом, а от вживаними знаходять своїх клієнтів. До України такі прибувають з-за кордону в основному після роботи в кур’єрських чи поштових службах. Реєстрація досить "свіжих" електромобілів Tesla Model Y та Audi E-Tron – результат "роботи" імпортерів авто зі США, які везуть їх як битими чи втопленими, так і цілими.